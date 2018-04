Neve: Za godišnjicu idemo na večeru uz svijeće kao na filmu

Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' Nevenka Bekavac (41) i Sinjanin Zvone Petričević (44) danas slave prvu godišnjicu braka.

- Sve je dobro s nama. Idemo na večeru uz svijeće u restoran. Ja to hoću, a i Zvone se s time slaže. To sam vidjela u filmovima. Volim romantične filmove, svaku večer gledam neki na televiziji - kaže Nevenka. Dodaje da je gledala film u kojem mladenka bježi od budućeg supruga. Kaže da bi i ona pobjegla od supruga 'glavom bez obzira' da nije sve u redu u njihovom braku.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Zašto bi trpjela nešto što nije u redu. Zvone je bolji prema meni, a kakav će biti vrijeme će pokazati - kaže Nevenka. Dodaje da joj suprug još nije našao posao, a stan još nisu renovirali do kraja. Par se upoznao u Međugorju gdje je Nevenka rođena.

Foto: Privatni album

Prije braka bili su dvije godine u vezi, nakon čega su se odlučili zaručiti, pa 2017. vjenčati u Sinju pred matičarem. Nevenka je odjenula ružičastu haljinu, a za kumu je izabrala Vitu Maslačak (41) koja je također bila jedna od kandidatkinja u showu 'Ljubav je na selu'.

Foto: privatni album

Nevenka je ubrzo nakon vjenčanja otkrila kako je trudna i očekuju dječaka kojeg je nazvala Stjepan po svom ocu. Nakon što je navršio pola godine, par je u tajnosti krstio sina u sinjskoj crkvi. Neve kaže kako je sin počeo malo pričati i izgovara 'tata'.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nevenka je upisala krajem 2016. tečaj za konobaricu kako bi mogla samostalno zarađivati kao sve, kako kaže, moderne žene. Otkrila je da se nekoć bavila manekenstvom i da je aktivno igrala košarku.

Foto: Privatni album

- Pomalo vježbam nakon trudnoće, sama sebi napravim program. Možda ću uskoro u teretanu. I prije sam išla i skinula sam dosta kila. Radim čučnjeve, most i svijeću. Nekad odem igrat košarku jer imam koš iza kuće - kaže Neve.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Iako Batinić nije vodila emisiju prvu i drugu sezonu, to je radila Lorena Nosić (37) koja je spojila Matu Smolčića iz Ratkovca pokraj Nove Gradiške i Nikolinu Trgovac iz Svete Jane koji danas imaju dvoje djece. Godinu nakon zaljubili su se i Tomislav Copić iz Pokrovnika u šibenskom zaleđu i Karolina Madar iz Slavonije koji su se vjenčali 2009. u Pokrovniku pred više od dvjesto uzvanika i pred kamerama RTL-a, danas par ima jedno dijete.

Foto: RTL televizija

Ulaskom u show voditeljice Marijane Batinić (37) svoju su ljubav brakom 2012. okrunili Stjepan Pavlić (40) s konobaricom Nikolinom Bunčić (39) pred 170 uzvanika. Batinić je ujedno bila i kuma na vjenčanju u Gredama. Par danas ima kćer Niku (3) i sina Stjepana (2), a šuška se kako su u međuvremenu dobili još jedno dijete.

- Pir je bio super, prezadovoljni smo - rekla je Nikolina dodajući kako je organizacija vjenčanja u potpunosti tekla po planu i željama.

Četvrta sezona 'Ljubav je na selu' brojala je više od pola milijuna gledatelja, no unatoč tome nije rezultirala brakom, ali su se farmeri i farmerice nastavili međusobno družiti.

Foto: Željko Hladika/24sata

Peta sezona oborila je rekordan broj gledatelja. Show je dodatno privukla netipična Ličanka s piercinzima i tetovažama Dragana Vojnović (22) iz Mazina u Lici koja je ugostila Nemanju Blanuša (21) te s njim vodila brojne svađe, a jednom ga je čak i otjerala s imanja. No, unatoč svađama oni su se zaljubili jedno u drugo i vjenčali u siječnju 2016., a danas imaju kćerkicu Saru (2).

- Sretan sam što je ispalo baš ovako da nas je ova emisija spojila i što sam postao sretni tata - rekao je Nemanja, a par sada čeka drugo dijete. Prinova bi trebala stići u rujnu, a presretni roditelji spol djeteta još ne znaju.

Foto: privatni album

Osim Dragane i Nemanje, u petoj sezoni sreće je imao i novinar Ante Dogan (28) iz Prološca pokraj Imotskog. Iako je, kako je rekao, bio sramežljiv te da mu se od kandidatkinja koje su došle na imanje ni jedna nije svidjela na kraju ipak nije bilo tako. Pri završetku sezone dobio je pismo od fotografkinja iz Karlovca Karoline Žalac (27) koja ga je vidjela u emisiji i zaljubila se u njega, te su se na kraju zaručili i vjenčali prije dvije godine.

Foto: privatni album

No, statistiku sretnih parova popunio je i Samoborac Matija Ričko (28) koji je pronašao ljubav svog života. Djevojku Barbaru Starić nije upoznao u emisiji jer je prekasno doznala za prijave, no to ju nije sputalo, te je ipak kontaktirala Matiju. Barbara i Matija su se nakon showa odlučili upoznat, te su se zaljubili i zaručili prije dvije godine. Matija je svoju odabranicu zaprosio u Parizu, a prošle godine u lipnju su se i vjenčali, te nedugo zatim otišli na put u Las Vegas.

Foto: Društvene mreže

Šesta sezona donijela je brojne obrte i splete, no ipak je pobijedila ljubav. Poljoprivrednika iz Rakitovice kraj Donjeg Miholjca Mihaela Sklizovića (28) prvo je osvojila Sandra Blažina, no kada je ubrzo shvatio da to nije ona prava, molio je drugu za povratak. Radilo se to o Sari Hrnčić (23) koja je farmeru odmah zatim rekla i 'sudbonosno da'. Varaždinka se ubrzo preselila u Slavoniju, danas imaju sina Bornu (2), a u nekoliko navrata spominjali su i vjenčanje.

Foto: RTL

U šestoj sezoni dogodila se je i jedna neuobičajena situacija - Zagorka Nikolina Kunović kleknula je pred Gorana Špehara i zaprosila ga, no njihova ljubav nije potrajala.

- Nije me pogodilo s obzirom da sam ja odlučila da to prekinemo. Imam zapravo jednog prijatelja više - priznala je Nikolina te dodala da je jedan od razloga to što 'Goran voli šarati'.

Foto: Screenshot RTL

U sedmoj sezoni ponovo se prijavila Nevenka Bekavac (41) kod Žige, koji ju nije osvojio. No, tada su se ipak spojili Alojz Kanceljak (32) koji se upoznao i bio zaručio s krojačicom iz Prigorca kraj Varaždina Snježanom Strugar (25). Iako je Alojz zaprosio Snježanu pred kamerama zaruke se ubrzo propale i svatko je krenuo svojim putem.

Foto: RTL

Alojz je danas u braku s Monikom Peček (20) iz Budinščine s kojom ima djevojčicu Luciju. Par se upoznao na društvenim mrežama, a žive u Tuhelju s Alojzovim roditeljima. Alojz je prvi puta je stupio u brak s krojačicom Danijelom koju je upoznao kad je imala 16 godina. Oženio ju je kada je postala punoljetna, a brak je potrajao šest mjeseci, navodno zbog ljubomore.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Od šeste sezone zajedno su i bivši kandidati Sandra Blažina (27) i Tin Mirt (26).

- Svaki dan smo zajedno i veselimo se vremenu koje je pred nama. Ono najljepše za nas tek dolazi - ispričala je u srpnju, a u prosincu 2017. Tin ju je zaprosio. Prsten je dobila kao poklon ispod bora.

Foto: RTL

U osmoj sezoni spojila su se čak četiri para što je najviše do sada: Nikolina i Zvonko, Marija i Vinko, Marina i Andre te Sonja i Saša.

- Planiramo vjenčanje, a prvo ćemo živjeti zajedno, rekla nam je Marina Peštaj (43), koja se zaručila za farmera Andru Bogunovića (40) poznatijeg kao Capitano.

Foto: RTL

Vinko Perković (50) odveo je Mariju Vrdoljak u Veliki Tabor, u kojemu ju je odlučio zaprositi kraj dvorca. Priredio joj je piknik na dekici sa šampanjcem i voćem.

- U roku od dva sata odlučio sam, našao se s njom, iskrao se kupiti prsten i smogao hrabrosti pitati je hoće li biti moja - rekao je Vinko.

Foto: Morana Lerga

Ljubav na prvi pogled dogodila se i farmeru Zvonku Koprivnjaku (37) iz Popovca i natjecateljici Nikolini Šalić (34), a zaruke su se dogodile u emisiji 'Iza kulise'.

- Nikolina je trudna i treba roditi 15. svibnja, a čekamo djevojčicu. Bit će ili Vanda ili Vanesa, nismo još odlučili - otkriva Zvonko. Dodaje kako zbog posla često putuje po Hrvatskoj pa Nikolina trenutno živi s roditeljima u Karlovcu.

Foto: RTL televizija

Sudeći prema ovim ljubavnim pričama, čini se da ljubav zaista jest na selu, a hoće li se kome dogoditi koja ljubav u devetoj sezoni emisije to ćemo tek saznati.