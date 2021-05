Farmer Neven odveo je na piknik svoje kandidatkinje Samantu i Marijanu, a kada su sjeli u travu iz košare je prvo izvukao uokvirenu fotografiju bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

POGLEDAJTE VIDEO

- Evo djevojke kad ja idem s ovčicama ja nosim svoju Kolindu - rekao im je Neven pa objasnio zašto je ponio fotografiju:

- Osjećam se uz nju nekako opušteno, sigurnije, pošto je bila naša predsjednica.

- Donio je Kolindu na piknik - komentirala je Samanta kroz smijeh.

- Nisam se to zezao s Kolindom, to sam imao ozbiljno mišljenje i to tak stoji - rekao je Neven.

Nakon šoka s fotkom bivše predsjednice, Neven je zatražio svoje kandidatkinje da pojedu luk kao jabuku.

- Jeste spremne da pojedete nešto što se jede na tradicijski način na selu? - pitao ih je.

Djevojke, šokiranje njegovom idejom, sjedile su i šutjele dok je on gulio luk.

- Svaka žena koja jede luk kao jabuku znači da je spremna biti na selu - rekao im je Neven.

Naime, farmer je tako cure testirao da vidi koja će pojesti luk kako bi znao je li ona za njega.

Samanta je odbila jesti luk kao jabuku, dok je Marijana probala.

- Gle kaj je žena sa sela - komentirao je Neven.

- Pa mogla je bar probat - rekla je Marijana na Samantinu odluku da neće pojesti luk i dobacila:

- Degutantno.

Neven je nakon 'testa s lukom' zaključio da ne zna što će sa Samantom, a Marijana ga je svojim postupkom oduševila.