Nevenka Bekavac: 'Zvone, ide nam godišnjica, spremi parfem'

Teško mi je ka i svakom, promjena života, bojiš se, jašta, u strahu sam, kaže Nevenka Bekavac (43), koja je posljednjih dana "zapela" u Sinju. Zvijezdi showa "Ljubav je na selu" teško pada što je izgubila slobodu kretanja. Žali za vremenima kad je mogla u Split bezbrižno s prijateljicama na kavu.

- Ne rade kafići, a šta ćeš, tako je kako je. Eto moram i ja doma stat, šta ću. Svi su mi doma ok, to je najbitnije, čekam da prođe taj korona virus. Slažem garderobu, izađem oko kuće i protrčim malo do parka. Kuvam juhu i punjene paprike, ono šta može stat. Ali proći će i ovo, brzo, nadam se - optimistična je zvijezda showa "Ljubav je na selu".

Naglašava da se pazi, te da svaki put kad izađe van nosi masku i rukavice.

- Čuvam se. Šta god radim stavim rukavice - kaže Nevenka.

Brak s umirovljenim nosačem kofera Zvonom Petričevićem (46), na kojeg je donedavno imala mnoštvo zamjerki poput one da nije okrečio zidove u kući, nije na kušnji. Neve nam priznaje da se slažu bolje nego ikad.

- Dobro funkcioniramo, malo je dosadno kad ne možeš nigdi izać. Ali ne svađamo se više. Gledam TV, šta ću. Gledam uglavnom turske sapunice, a gledala sam i „Ljubav je na selu“. Ovim putem pozdravila bi svoju ekipu iz showa. Viti sam poslala poruku, ali nije mi odgovorila. Nadam se da je dobro. A Zvone? Zvone mi pomaže oko kuće. Iznenađena sam kako je ovo ovako ispalo, sve se brzo odvilo. Neće ni Zvone da izlazi kao prije, stoji doma uglavnom. Svađali smo se ono nešto malo prije, ali sad trpimo i on i ja. Ok smo, Zvone dobro zna da mi treba posao. Nije se ljutio kad sam išla u Slavoniju snimati spot – zaključila je Nevenka.

Neve i Zvone uskoro će napuniti treću godišnjicu braka, no od proslave ove godine neće biti ništa.

- Pa ne znam, eto tako nešto u stanu, ove godine nema restorana. Ručak uz svijeće, to sam priželjkivala. Dosad smo uvijek išli u pizzeriju u Sinju. A poklonio bi mi Zvone do sad parfem za godišnjicu. Nadam se da će i ove godine – zaključila je Nevenka.

