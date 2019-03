Nevenka kritizira Paulinu: Ne možeš se navlačiti s muškima

Nevenka Bekavac (41) nije mogla doći k sebi kad je vidjela ponašanje pojedinaca u 'Ljubavi na selu'. Zamalo ju je 'šlagiralo', jedva je došla do zraka od šoka i silne nevjerice.

Neve u showu nije pronašla ljubav, ali je ušla među legende kandidata 'Ljubav je na selu'. Najviše joj smeta ponašanje Pauline Tomičić (37), koja je u međuvremenu ispala iz showa. Već u prvoj epizodi, poput pitona koji želi proždrijeti svoj plijen, mjerkala je Jovana Karapandžu (31). Potom je skinula grudnjak i skočila u bazen, a hrabri farmer je skočio za njom.

- Malo ljubljenja i onda malo pipkanja - rekla je tad. Jovan ju je tad izbacio, iako je navodno noć bila vatrena.

- Nije normalno poseksati se prvu noć, to je bezveze. Treba tu osobu prvo upoznati. Jovan se Paulini naglo svidio, ali trebala je to sve drugačije. Nikad nisam imala seks za jednu noć. Moraš imati neki nivo - rekla je Nevenka.

Ne bi nikad pristala, kaže, na seks za jednu noć, takav muškarac nije se rodio.

- To može ispasti dobro, ali i ne mora. Da je ne znam tko, nogometaš, pjevač, ne znam kakva zvijezda, ja se ne bih poseskala za jednu noć, ne mo’š to iz principa. Ljudi se naglo zaljube pa se zalete, ja se ne bih zaletjela - mudra je Neve. S odmakom i iskustvom koje ima iz showa, podijelila je i nekoliko savjeta kandidatkinjama.

- Mnoge tamo igraju na kartu da će se frajer u njih zaljubiti pa žure. To nije dobro, to nije mjerilo i zbog toga ne smiju žuriti - rekla je.

Po drugi put ju je “presjeklo” u ovosezonskom showu kad se Paulina vratila. No ne kod Jovana, nego sad kod Željka. No ovoga puta bilo je drugačije. Paulina nije odmah uskočila u bazen, a za novog farmera je rekla da bi se za njega čak i udala.

- Nije mi se činilo da se u tom slučaju žuri, valjda je vidjela da bi to moglo biti to. Ako osjetiš kemiju od početka do kraja, bit će onda sve u redu. Ne valja kad nekoga moraš mijenjati, dosadi ti to - rekla je Neva.

Šokiralo ju je kad je čula da su procurile fotografije na kojima je gola. Rekla je navodno kako je to sve maslo bivšeg dečka i prijavila ga policiji. Dodala je kako će se uskoro saznati prava istina.

- To je ono kad vam se bivši dečko osveti jer više ne želite biti s njim - napisala je tad svojim pratiteljima uz fotografiju prijave. Nevenka je na to sve, naravno, opet ostala skamenjena od šoka, kako si je to mogao netko dopustiti.

- A što se pustila fotografirati? Uvijek moraš biti oprezan, pa ne možeš svima vjerovati - rekla je Neve.

Nevenka je postala zvijezda showa i bez skandala. A ljubav i sreću dohvatila je nakon izlaska iz njega. Prije dvije godine udala se za Zvonimira Petričevića. Svadba je bila u Sinju, a u lipnju 2017. godine rodila je sina Stjepana. Pokušavaju biti romantični koliko je to moguće. Tako je Nevenka nedavno opisala i kako su proveli godišnjicu braka.

- Idemo na večeru uz svijeće u restoran. Ja to hoću, a Zvone se slaže. To sam vidjela u filmovima. Najviše volim gledati romantične filmove, svaku večer pogledam neki na televiziji - rekla je Neve. Gledala je i jedan film u kojem mladenka pobjegne. Slaže se s time, ne valja, smatra, ostati s muškarcem ako nije dobar.

