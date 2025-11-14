Nevjerojatna promjena! Marko Cuccurin pokazao transformaciju u dvije godine: 'Trud se isplatio'

Hrvatski influencer Marko Cuccurin objavio je video koji je odmah postao hit — u njemu nosi istu odjeću kao i prije dvije godine, ali razlika u izgledu je ogromna. U opisu je napisao: “Ista odjeća 2 godine kasnije. Isplati se otići na trening i biti uporan tu i tamo, pogotovo kada ti se smiju ili kada ti kažu da ne znaš i da nikad nećeš uspjeti ama baš ništa.”

U komentarima su ga zatrpali oduševljenim reakcijama. Pisali su mu da je “pravi napredak”, da se “trud uvijek isplati”, a mnogi su istaknuli da se vidljivo “proljepšao” i da je dokaz koliko daleko može dovesti upornost.

Marko je i inače poznat po odvažnom stilu — pojavio se u suknji na eventu, nosio prozirnu majicu i bisere na licu, a uz jednu takvu objavu objasnio: "Od svega najviše volim razbijati stereotip tako da kao muškarac zalijepim šljokice i onda još i obučem šljokice, a najbolje od svega je što se i dalje osjećam skroz muževno i seksi".

Foto: Instagram

Osim promjene na tijelu, Marko je otkrio da radi na još jednom velikom projektu: gradi svoju kuću. Pratiteljima povremeno pokazuje napredak, a mnogi mu čestitaju na “novom poglavlju” koje je započeo ove godine.

Foto: Instagram