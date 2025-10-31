Nevjerojatne transformacije! Ovako su kandidati izgledali prije 'Života na vagi' i poslije

Završila je deveta sezona showa 'Život na vagi'! Kandidati su prošli put prepun emocija, odricanja i snage i postigli fantastične rezultate. Pogledajte kako danas izgledaju i koliko su se promijenili od prvog dana showa!
Fizioterapeut Dominik (32) iz Dugog Sela pobjednik je devete sezone 'Života na vagi'!


U RTL-ov show ušao je sa 169,3 kilograma, a izgubio je 57,3 kilograma, što je 33,8 % tjelesne mase. Drugo mjesto osvojila je Nena, treće mjesto pripalo je Domagoju, a četvrto Anti.
Na početku showa istaknuo je kako je najviše ponosan na svoju obitelj. Otac je četvero djece koja su mu bila i najveći motiv za prijavu u 'Život na vagi'.
Višak kilograma otežavao mu je svakodnevicu, posebno u trenucima s djecom. 'Volio bih koristiti neke sprave za igru s njima, npr. trampolin, ali ne mogu zbog prevelike težine. Ne mogu pratiti tempo koji mi zadaju moji klinci', govorio je.
Na početku 'Života na vagi' Nena iz Dicma govorila je kako joj višak kilograma otežava svakodnevicu i da se najviše boji zdravstvenih problema te pomisli da bi jednog dana mogla izostati s obiteljskih fotografija.
'Fizički mogu dosta toga, ali sve je teže i zahtjeva više vremena. Voljela bih probati zipline, vratiti se u djetinjstvo i zaigrati graničara', govorila je Nena, zaposlenica tvornice za preradu ribe. A kada se pogledala u ogledalo, vidjela je zarobljenu osobu koja pokušava izaći, osloboditi se i živjeti punim plućima.
U 'Život na vagi' je ušla sa 103,8 kilograma, a sada ima 69,2 kilograma.
Društven, šaljiv i snalažljiv kuhar iz Zagreba na početku je showa priznao da mu višak kilograma otežava svakodnevicu i da se boji dana kada zbog toga više neće moći raditi posao koji voli.
- Ovo je zadnji vlak. Moram uskočiti jer ovako više ne ide. Želim biti zdraviji, uživati više s obitelji, vratiti se nogometu, ići na Dinamove utakmice, a možda se odvažiti i na skok padobranom, bungee jumping ili rafting', iskreno je govorio Domagoj.
Domagoj je u show ušao sa 225 kilograma, a danas ima 151,6.
Zoran iz Varaždina, vozač kamiona i privatni poduzetnik, na početku showa opisao je sebe kao borca - nekoga tko se zna izboriti za sebe, ali i iskreno veseliti tuđim uspjesima.
Priznao je tada da ga višak kilograma prati još od školskih dana i da ga najviše brinu ozbiljne zdravstvene prijetnje poput srčanog i moždanog udara.
Sada, s 36 kilograma manje i finalnom težinom od 113,3 kg, osjeća se lakše, snažnije i sigurnije u svoje tijelo.
Već se godinama Ana nesebično brine o napuštenim psima, a u jednom trenutku shvatila je da i njoj treba pomoć. 'Umorna sam od težine', emotivno je govorila.
Dodala je kako joj je višak kilograma oduzeo brojne male radosti - od mogućnosti trčanja do kupnje željene obuće i odjeće.
Na finalnom vaganju došla je do 122,1 kilograma.
Zagrepčanin Ivan, poznat kao GallaSandalla, na početku showa predstavio se kao influencer i kreator sadržaja s gotovo pola milijuna pratitelja na društvenim mrežama.
Ivanov glavni motiv bio je dokazati sebi i drugima da je zdravlje prioritet i da može napraviti veliku promjenu. Višak kilograma doživljavao je kao izazov, ne prepreku, a iako je bio meta uvreda, njegovo samopouzdanje ostalo je čvrsto.
Danas, s fantastičnih 44,3 kilograma manje i finalnom težinom od 117,7 kg, Ivan je dokazao da je moguće pobijediti i najveće izazove uz malu dozu humora, puno rada i veliku motivaciju.
Ispričao je kako ga sve češće prepoznaju na ulici, te je uputio zahvale svima koji su sudjelovali u projektu 'Života na vagi'.
Katarina (45) iz Splita na početku showa opisala se pravednom, veselom i otvorenom osobom, iako je priznala da je s godinama postala pomalo lijena.
Višak kilograma uskraćivao joj je sudjelovanje u aktivnostima s kćeri, izlaske i duge šetnje. Sanjala je o tome da ponovno stane u traperice, no najviše ju je plašila pomisao da bi njezina kći mogla odrastati bez majke. Upravo zato prijavila se u 'Život na vagi' - odlučna da promjenom sebe pruži djetetu zdraviju i sretniju budućnost.
U show je stigla sa 213,6 kilograma, a na finalnom vaganju imala je 167,7 kilograma. Bravo!
Ante iz Kaštel Sućurca opisao se kao čovjek vedrog osmijeha, društvenog duha i zvonkog glasa koji je uvijek raspoložen za feštu i pjesmu.
Ipak, iza te vedrine krila se zabrinutost zbog viška kilograma. Priznao je da je često bio meta uvreda, ali da ga najviše plaši bolest i rana smrt.
Ante je u show ušao sa 164,6 kilograma, na posljednjem 136.
Nakon što je u osmoj sezoni 'Života na vagi' izazvao veliko zanimanje javnosti, Ivica je ponovno ušao u show - ovaj put pod posebnim uvjetom. Prema pravilima, na prvom vaganju devete sezone nije smio imati više od dva kilograma razlike u odnosu na svoju završnu kilažu iz finala osme sezone - 189,8 kilograma.
Na finalnom vaganju imao je 171,5 kilograma, što znači da je izgubio 12,9 kilograma. Nije odustao, pokazao je ustrajnost i dokazao svima da promjena nije sprint, nego maraton
Antonija iz Stobreča prošle je sezone sa 214,2 kilograma postala najteža kandidatkinja u povijesti showa. 'Želim skinuti teret ne samo s tijela nego i s uma i srca', govorila je.
Danas, s 7,5 kilograma manje i težinom od 158,1 kg, Antonija je napravila svoj prvi korak prema zdravijoj budućnosti.
Josipa (49) iz Kostrene istaknula je kako je njezin život obilježila uloga majke. No sad, kad su joj djeca odrasla, napokon je učinila nešto i za sebe.
Priznala je da se često budila s bolovima i nezadovoljna sobom te da ju je višak kilograma sprječavao u mnogim planovima i željama. U Život na 'vagi' ušla je s jasnim ciljem - promijeniti život kako bi u budućnosti mogla trčati, plesati i igrati se sa svojim unucima bez ograničenja.
Danas ima impresivnih 48,4 kilograma manje, dakle 105,1 kg.
Dubravko iz Karlovca na početku 'Života na vagi' ispričao je kako je godinama s ljubavlju pripremao pizze, no zbog viška kilograma više nije mogao raditi posao koji ga je ispunjavao.
Sada ima 123,4 kilograma. To je impresivan gubitak od -39,2 kilograma.
Težina mu je otežavala kretanje - od penjanja po stepenicama i trčanja do obuvanja cipela - a nedostajalo mu je i energije za uređivanje kuće i okućnice. Najviše ga je, ipak, plašila bolest povezana s pretilošću. Zato je odlučio da je došlo krajnje vrijeme za promjene i rekao: 'Volio bih ponovno osjetiti lakoću života.'
Zvonimir dolazi iz Kloštar Ivanića, po zanimanju je veterinarski tehničar, no trenutačno radi kao bušač tla.
Njegov najveći strah nije bio vezan uz izgled, nego uz ono najvrjednije - obitelj. Bojao se da neće moći dovoljno dugo biti uz djecu i pomagati im dok odrastaju.
U finalnoj emisiji imao je 116,2 kilograma, što je izgubljenih 46,7 kilograma.
Frizerka Tamara (31) iz Solina na početku showa otkrila je kako joj je velika želja jednog dana otvoriti vlastiti salon. No tad ju je čekala njezina najveća bitka - ona za zdravlje i život.
Višak kilograma tada joj je otežavao svakodnevicu - teško joj je bilo ustati iz kreveta, zavezati tenisice ili se popeti stepenicama. No iza tih problema krio se i dublji strah. 'Moja mama je izgubila bitku s bolestima srca i krvnih žila. Ne želim da moja djevojčica Lea ostane bez mame, kao što sam ja ostala bez svoje', govorila je Tamara.
Danas ima 89,8 kg, 26 kilograma manje.
Marija iz Blaca u dolini Neretve opisala se kao emotivna, pozitivno luda, šaljiva, iskrena i pomalo lijena. Višak kilograma otežavao joj je svakodnevicu - teško joj je bilo sagnuti se, hodati, voziti auto, pa čak i disati. 'Najviše se bojim zdravstvenih problema, ponajviše dijabetesa, a i općenito se brinem koliko ću živjeti', rekla je tad zabrinuto.
Danas ima 97 kilograma, što znači da je izgubila 45,5 kilograma.
Ivana iz Bjelovara prisjetila se kako je kao djevojčica sanjala da postane policajka ili vojnikinja, no već u osnovnoj školi shvatila je da joj zbog viška kilograma to neće biti moguće. Priznala je da joj je tad bilo teško sagnuti se i zavezati cipele, ustati iz kreveta ili normalno potrčati. Njezin najveći strah bio je da će zbog težine prerano umrijeti ili postati teret vlastitoj djeci, što ju je i potaknulo da napravi korak prema promjeni.
Danas, s 33,3 kilograma manje i finalnom težinom od 104,4 kg, Ivana ponovno vjeruje u sebe i svoje mogućnosti.
Ema iz Špišić Bukovice na početku showa prisjetila se kako je u školi često doživljavala uvrede - govorili su joj da će 'pojesti svu djecu u razredu'. Ipak, ono što ju je najviše zabrinjavalo bila je budućnost - bojala se bolesti i pomisli da možda nikada neće moći postati majka. 'Sada je pravo vrijeme da promijenim život iz korijena', rekla je tada Ema, vjerujući da joj upravo ovaj show može pomoći da napravi iskorak koji je dugo odgađala.
Danas, s 37,8 kilograma manje i finalnom težinom od 93,7 kg, Ema zrači samopouzdanjem i snagom.
