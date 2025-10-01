Nezaustavljiva! Karijera Julie Andrews traje čak 80 godina: Nije stala ni kad je izgubila glas

Britanska glumica, pjevačica i autorica Julie Andrews, danas slavi 90. rođendan, a tijekom bogate karijere koja traje čak 80 godina glumila je u brojnim filmskim i kazališnim naslovima te je osvojila niz nagrada među kojima su Oscar, Emmy, Tony i Zlatni globus. Jedna od najpoznatijih uloga joj je Mary Poppins, a dobila je i titulu dame koju joj je uručila kraljica Elizabeta II. 2000. godine.

Julia Elizabeth Wells rođena je 1. listopada 1935. godine u engleskom Surreyju, a odrasla je u glazbenoj obitelji. Majka joj je bila pijanistica, a očuh pjevač. Odmalena je pjevala i glumila u kazališnim predstavama te se 40-ih godina prošlog stoljeća proslavila u Engleskoj i potom preselila u SAD. 50-ih godina je ostvarila nekoliko zapaženih uloga, no tek je 1964. godine njezina karijera krenula uzlaznom putanjom u Hollywoodu. Pojavila se kao Mary Poppins, zahvaljujući kojoj je dobila Oscara za najbolju glumicu, a godinu kasnije dobila je nominaciju u istoj kategoriji zahvaljujući mjuziklu "Moje pjesme, moji snovi".

Foto: Netflix/Imdb/Promo

Andrews je vodila i zanimljivi privatni život. Prvi suprug Tony Walton bio je dizajner na setovima, a pred oltar su išli 1959. godine. Kćer Emmu Walton Hamilton dobili su 1962. godine, no njihova ljubav nije bila dugog vijeka te su se rastali 1968. Za redatelja Blakea Edwardsa udala se 1969. godine te je s njim radila na brojnim mjuziklima i filmovima. Posvojila je njegovu djecu Jennifer i Geoffreyja te su 1970. godine zajedno posvojili dvije kćeri, Vijetnamke Amy Leigh i Joannu Lynne. Par je u braku bio čak 41 godinu, sve do njegove smrti 2010.

Julie Andrews je nerijetko mijenjala smjerove u karijeri, no svaki od njih joj je donio veliki uspjeh i brojna priznanja. Uloga u filmu "Victor/Victoria" veliki je preokret u njezinoj karijeri, a zahvaljujući tom filmu se vratila i na kazališne daske Broadwaya u istoimenoj inačici. Za svoju ulogu u kazalištu je dobila nominaciju za nagradu Tony 1996., ali nominaciju je odbila jer je smatrala kako nije ništa bolja od ostalih kolega koji nisu dobili isto priznanje.

Foto: Netflix/Imdb/Promo

Godinu kasnije Andrews je doživjela veliki osobni udarac kada su joj glasnice oštećene tijekom operacije. Zbog te pogreške je i tužila bolnicu. U nekoliko navrata je bila na operacijama kako bi joj liječnici pokušali pomoći, no ništa nije uspjelo. Iako joj se nikada nije vratio snažan i oštar pjevački glas, nastavila je glumiti u filmovima i televizijskim serijama.

Na prijelazu stoljeća, Julie Andrews je dobila veliko priznanje kada ju je kraljica Elizabeta II. proglasila Damom zapovjednicom Reda Britanskog Carstva. Kao što i priliči engleskoj dami, glumila je kraljicu u filmu "Princezini dnevnici" uz Anne Hathaway, kao i u njegovu nastavku.

Foto: Rich Lee/PRESS ASSOCIATION

Osim filmom, glazbom i kazalištem, Andrews se bavila brojnim drugim smjerovima umjetnosti. Napisala je nekoliko knjiga, sa svojom kćeri Emmom snima podcast, napisala je scenarij za nekoliko dječjih serija te je dala glas u animiranim filmovima kao što je "Shrek". Među nagradama koje krase njezine police su SAG nagrada za životno djelo te Grammy za životno djelo.