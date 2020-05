NFL-ovac imao korona party s pornoglumicom i njenom curom

Zvijezda Chicago Bearsa i NFL Lige, Roquan Smith (23) trenutno je na udaru kritika američkih medija zbog porno korona partyja koji je organizirao.

Foto: Instagram

Krajem ožujka u ime kluba zahvalio je liječnicima i medicinskom osoblju na trudu i požrtvovnosti te je pozvao sve da ostanu u svojim domovima, gdje će biti sigurni. Mjesec dana kasnije borba s korona virusom dosegla je vrhunac u Sjedinjenim Američkim Državama. Upravo tada, Smith se na svom Instagram profilu pohvalio tulumom na svom brodu, a na snimkama su gledatelji prepoznali pornozvijezdu Abellu Danger (24).

Nice to see Roquan Smith hanging out with pornstar Abella Danger! pic.twitter.com/HAHDYru3P0