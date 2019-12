Ni mama ni tata: Princ Louis prvo je izgovorio riječ 'Mary'

Kraljevska obitelj još jednom se našla u središtu pozornosti, i to zbog malenog princa Louisa (1). Njegova majka, vojvotkinja Kate Middleton (37), otkrila je da jedna od prvih riječi koje je izgovorio Louis je bila 'Mary', jer je dom nje i princa Williama (37) pun kuharica autorice Mary Berry, zvijezde kulinarske emisije 'The Great British Bake Off', piše Daily Mail.

- Jedna od prvih riječi koje je Louis izgovorio bila je Mary jer sa svojom visinom taman može vidjeti kuharice koje se nalaze na našoj polici s knjigama u kuhinji - otkrila je vojvotkinja u BBC-jevoj specijalnoj božićnoj emisiji 'A Berry Royal Christmas'.

Emisija je snimljena u domu Williama i Kate, a u njoj će gledatelji moći vidjeti kako Berry i kraljevski par kuhaju prigodna blagdanska jela za 150 djelatnika raznih dobrotvornih organizacija koje podržavaju, a koji će Božić provesti pomažući potrebitima.

Princ Louis najmlađi je sin vojvode i vojvotkinje od Cambridgea.

Ove se godine prvi puta pojavio u javnosti s ostatkom kraljevske obitelji kada je kraljica Elizabeta II. u lipnju službeno proslavila svoj 93. rođendan.

