Ni Šime Elez nije odolio Sephori, otkrio što je kupio na otvorenju

U Mall of Splitu otvorena je nova, druga Sephora po redu u Hrvatskoj, a otvorenje je izazvalo pravo 'ludilo'. Tom ludilo nije odolio ni bivši 'Gospodin Savršeni' Šime Elez koji je nedavno prekinuo vezu s Majom Šuput.

Šime je, naime, stigao na otvorenje trgovine, a sve je objavio na svom Instagram profilu. Otkrio je i što je kupio, a fotkao se i sa Isidorom Mumović, influencericom poznatom po Instagram profilu mum_i__dreamer.

Na jednoj je fotki, na kojoj u ruci drži prepoznatljivu Sephora vrećicu, napisao kako si je 'podebljao parfemsku kolekciju za lito'. No nije otkrio o kojem je parfemu riječ.

Podsjetimo, prije nekoliko dana Maja Šuput je sve iznenadila rekavši kako ona i Šime više nisu zajedno.

- Već neko vrijeme svatko živi svoju realnost, svaka priča ima svoj početak i kraj - rekla nam je Maja te je dodala da se oni već neko vrijeme približavaju ovom drugom dijelu.

Potom se za Net.hr oglasio i Šime.

- Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati - rekao je te dodao kako ne planira davati daljnje komentare na tu temu.