Jučer je u shopping centru Mall of Split otvorena Sephora, a među brojnim poznatim licima mnogi su uočili Šimu, koji se kući nije vratio praznih ruku
Ni Šime Elez nije odolio Sephori, otkrio što je kupio na otvorenju
U Mall of Splitu otvorena je nova, druga Sephora po redu u Hrvatskoj, a otvorenje je izazvalo pravo 'ludilo'. Tom ludilo nije odolio ni bivši 'Gospodin Savršeni' Šime Elez koji je nedavno prekinuo vezu s Majom Šuput.
Šime je, naime, stigao na otvorenje trgovine, a sve je objavio na svom Instagram profilu. Otkrio je i što je kupio, a fotkao se i sa Isidorom Mumović, influencericom poznatom po Instagram profilu mum_i__dreamer.
Na jednoj je fotki, na kojoj u ruci drži prepoznatljivu Sephora vrećicu, napisao kako si je 'podebljao parfemsku kolekciju za lito'. No nije otkrio o kojem je parfemu riječ.
Podsjetimo, prije nekoliko dana Maja Šuput je sve iznenadila rekavši kako ona i Šime više nisu zajedno.
- Već neko vrijeme svatko živi svoju realnost, svaka priča ima svoj početak i kraj - rekla nam je Maja te je dodala da se oni već neko vrijeme približavaju ovom drugom dijelu.
Potom se za Net.hr oglasio i Šime.
- Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati - rekao je te dodao kako ne planira davati daljnje komentare na tu temu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+