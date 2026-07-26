Ni slavni nisu uvijek bili slavni: Evo što su glumačke face radile prije hollywoodskog glamura

Prije Oscara, Grammyja i naslovnica, većina zvijezda je radila sasvim obične poslove. Hollywoodski macan George Clooney je prodavao cipele starijim gospođama, a seks simbol Brad Pitt glumio kokoš. Neki su imali sreće i brzo se probili, drugi su godinama radili po dva-tri posla dok su čekali svoju priliku i pri tome stvorila odlične uspomene i anegdote.

George Clooney: Bake su mi u lice gurale kurje oči

S 18 godina, prije nego što je uopće razmišljao o glumi kao ozbiljnoj karijeri, George Clooney je radio kao prodavač cipela u robnoj kući u Cincinnatiju, prodajući uglavnom ortopedske cipele starijim ženama. Najbizarniji dio posla bilo je tretiranje žuljeva i kurjih očiju. Jednom je ispričao kako su mu kupci gurali stopala u lice da im pogleda kurje oči i čukljeve. Clooney je radio i u skladištu, brao duhan te prodavao odijela i osiguranje. Kao prodavač osiguranja nije briljirao.

- Prodavao sam osiguranje od vrata do vrata, ali to nije dobro prošlo. Prvog dana sam prodao jednu policu, i taj je čovjek umro – kazao je u jednom intervjuu. Njegova velika prilika došla je s ulogom dr. Douga Rossa u seriji 'Hitna služba'.

Margot Robbie: Barbie u Subwayu

Margot Robbie je odrasla u skromnim uvjetima. Otac je napustio obitelj, a njena majka je sama podizala četvero djece. Robbie je zato od ranih tinejdžerskih dana radila. Ponekad je znala raditi i po tri posla istovremeno. Čisitla je kuće, radila u trgovini opreme za surfanje i kao tajnica.

- Radila sam tri posla istovremeno. Radila sam u ljekarni, u uredu, u skladištu, radila sam i catering – ispričala je glumica. Zadnji posao prije slave bio joj je u Subwayu u Melbourneu. Njeno zaduženje je bilo rezati povrće i prati pribor. Kasnije je unaprijeđena na 'sendvič liniju'.

- Bila sam stvarno dobra u tome! Pravim odličan Subway sendvič. Trik je da sve ravnomjerno rasporediš i tako dobro izrežeš da nikad nema lošeg zalogaja – kazala je glumica. U toj fazi, spavala je kod prijatelja jer si nije mogla priuštiti stan i čistila tuđe kuće u Melbourneu. Nakon što je dala otkaz i posvetila se glumi, Subway ju je zvao da glumi u njihovoj reklami.

- Dobila sam plaću otprilike 20 puta veću nego što sam ikad zaradila tamo – kazala je glumica koja je globalnu slavu stekla ulogom Naomi Lapaglie u Scorseseovom filmu 'Vuk s Wall Streeta'. Danas Robbie bez imalo zadrške priča o zahtjevnom odrastanju.

- Imala sam najbolje moguće djetinjstvo. Znam da mogu preživjeti s vrlo malo novca. Znam kako se to radi. Već sam to radila i toga se ne bojim – kazala je Robbie.

Danny DeVito: Kao frizer uređivao je čak i pokojnike

Nakon završetka srednje škole 1962., Danny DeVito nije imao pojma što želi raditi u životu — nije bio osobito uspješan učenik, pa fakultet nije djelovao kao pravi izbor. Njegova sestra Angie, koja je bila 16 godina starija i vlasnica frizerskog salona u rodnom Asbury Parku u New Jerseyju, jednostavno ga je pitala želi li raditi za nju.

- Bilo je malo neugodno, ali rekao sam si 'ma dovraga, zašto ne?', i na kraju se ispostavilo da imam osjećaj za taj posao – ispričao je jednom DeVito i dodao da mu je to bilo dobro ljeto jer je bio okružen s mnogo djevojaka. DeVito se nakon gaže u sestrinom salonu čak i školovao za frizera. Kasnije su ga zvali i iz lokalnog pogrebnog društva da pokojnicima napravi frizuru, međutim, taj je posao napustio jer se u međuvremenu zaljubio u glumu. Njegov pravi proboj dogodio se ulogom Martinija u Oscarom nagrađenom filmu 'Let iznad kukavičjeg gnijezda', a globalnu popularnost stekao je ulogom dispečera Louieja De Palme u hit TV seriji 'Taxi', za koju je osvojio Emmy i Zlatni globus.

Jennifer Aniston: Konobarila je baš kao Rachel Green

Prvi posao omiljene 'Prijateljice', još dok je još bila u nižim razredima srednje škole, bio je šišanje ljudi za 10 dolara po glavi.

- Šišala i tatu, a on je tada glumio u sapunici. 15 godina kasnije priznao mi je da je odlazio kod frizerke na setu da mu to malo doradi - ispričala je Jennifer Aniston. Radeći povremeno s majkom u oglašivačkoj agenciji, jednog dana kad njihov redovni biciklistički kurir nije došao na posao, pitali su nju može li voziti bicikl. Rekla je da može.

- Najteži posao koji sam ikad imala bio je biciklistička kurirka u New Yorku. Imala sam 19 godina. Jednostavno sam vrlo nekoordinirana i izrazito nespretna. Nikad me nisu smjeli pustiti na bicikl s brzinama. Aniston je radila i kao telemarketerka te kao konobarica u New Yorku.

- Odselila sam se od kuće. Bila sam u šest propalih televizijskih serija. Godinama sam konobarila u New Yorku prije nego što sam dobila bilo što – ispričala je glumica. To 'bilo što' bila je uloga Rachel Green u najpopularnijoj seriji 90-ih. 'Prijatelji' su Aniston pretvorili jednu od najplaćenijih i najprepoznatljivijih glumica na svijetu.

Brad Pitt: Od maskote kokoši do hollywoodske zvijezde

Brad Pitt je studirao novinarstvo, sa specijalizacijom u oglašavanju, na Sveučilištu Missouri. No samo dva ispita prije diplome, odlučio se preseliti u Kaliforniju i okušati se u glumi. Njegov najpoznatiji posao bio je uloga maskote - obučen u žuto perjasto kokošje odijelo, mahao je natpisom 'Veliko otvorenje' ispred restorana brze hrane na raskrižju Sunset Boulevarda i La Brea Avenue u Los Angelesu.

- Čovjek mora nešto jesti. Bez srama. Ne sjećam se koliko sam zarađivao, ali su mi često pokazivali srednji prst – prisjetio se u intervjuu s Ellen DeGeneres. Radio je i u firmi za seobe, ali i kao vozač striptizeta. Posao mu je bio plesačice prebaciti do klubova. Tijekom jedne od vožnji, plesačica mu je preporučila školu glume i tu je krenuo njegov filmski put. Nakon par nevažnih uloga, pravi proboj za Pitta dogodio se 1991. malom, ali nezaboravnom ulogom zavodljivog lopova u filmu 'Thelma & Louise'. Ta uloga otvorila mu je vrata za glavne uloge.

Jason Lewis: Jedva sam imao za krastavac i komadić sira

Prije no što je dobio ulogu u kultnoj seriji 'Seks i grad' u kojoj se proslavio kao Smith Jarrod, dečko osebujne Samanthe Jones, glumac Jason Lewis bio je doslovno gladan. Nedavno je ispričao kako je s 21 godinom otišao u Pariz raditi na karijeri modela, no put do slave bio je teži no što je očekivao, pa je šest mjeseci spavao na podu i krao baguete iz pekarnica.

- Zatim bi otišao na terasu nekog restorana, uzeo njihovu staklenku senfa, namazao ga na baget i tako bi danima jeo 'sendviče' od senfa i kruga - ispričao je glumac dodavši da je prvi pristojan novac zaradio godinu i pol kasnije.

- Bilo je razdoblje od otprilike šest mjeseci kada sam si mogao priuštiti samo krastavac i komadić sira. Barem mi je bilo lako ostati mršav - kazao je kroz smijeh. Njegovih 5 minuta slave došlo je sa serijom 'Seks i grad', a kasnije i u filmu 'Seks i grad' i njegovu nastavku.

Hugh Jackman: Od klauna i nastavnika tjelesnog do Wolverinea

Prije nego što je postao Wolverine, Hugh Jackman je zarađivao za život kao klaun po imenu Coco the Clown, nastupajući na dječjim rođendanima. Problem je bio što, po vlastitom priznanju, doslovno nije imao nikakve vještine za taj posao.

- Iznajmio sam klaunovsko odijelo i jedan tip Stan i ja smo išli po rođendanima. Nismo imali nikakve vještine. Doslovno nikakve – ispričao je glumac jednom prilikom i dodao da je ta karijera završila kada je jedan osmogodišnjak na rođendanskoj zabavi počeo vikati da je grozan klaun. Kako bi spasio stvar, Jackman je uzeo jaja za žongliranje, ali se predomislio.

- Rekao sam im 'a što kažete na ovo?' i jedno si jaje razbio o glavu. To im se svidjelo, pa sam samo nastavio. 50 dolara koje sam zaradio nije bilo vrijedno toga – zaključio je glumac. Jednu godinu proveo je i kao pomoćni nastavnik tjelesnog odgoja. Proboj na globalnu scenu doživio je 2000. ulogom Wolverinea u franšizi 'X-Men'.