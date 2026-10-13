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OMILJENI PAR

Ni sličan ocu: Zbog Spencerovih memoara, opet kruži snimka Williamove ljubavi prema Kate

Piše Magdalena Mucić,
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Ni sličan ocu: Zbog Spencerovih memoara, opet kruži snimka Williamove ljubavi prema Kate
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Foto: Profimedia/ilustracija
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Mlađi brat princeze Diane piše kako je Charles bio ljubomoran na suprugu jer ju je javnost obožavala. S druge strane, princ William oduvijek je ponosan na Kate, a sad se pojavila i stara snimka koja to dokazuje

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Grof Charles Spencer svojim je memoarima Labuđi pjev: Diana, moja sestra' u javnost plasirao niz tvrdnji neugodnih za kraljevsku obitelj, a jedna od njih je i kako je današnji kralj Charles bio iznimno ljubomoran na ogromnu popularnost svoje pokojne supruge, princeze Diane, što je ponovno u fokus javnosti stavilo sličnosti nesretnog para s odnosnom princa Williama i princeze Catherine. 

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Foto: Jaimi Joy

Mlađi brat pokojne princeze u knjizi je opisao turneju mladog para po Australiji i Novom Zelandu 1983. godine. Par je u svakom australskom gradu dočekalo tisuće ljudi - u Brisbaneu navodno čak 400.000 - a mediji su ju Dianinu popularnost uspoređivali sa slavom Beatlesa. 

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- Dok bi većina supruga bila oduševljena i ponosna što uz sebe ima takvu prednost za sebe i svoj kraljevski brend, tadašnji princ bio je iznimno ljubomoran na Dianinu popularnost. To je bilo očito još od dana u Sydneyju 1983., kada je Dianina golema popularnost među australskom publikom razljutila njezina supruga, napisao je Spencer u knjizi i dodao kako je tada 21-godišnja princeza žudjela za suprugovom podrškom i odobravanjem, a umjesto toga je dobila zavist koju je smatrala nepravednom i zbunjujućom. I sama Diana govorila je o tom putovanju 1995. godine u BBC-jevoj Panorami. Ispričala je kako su ljudi negodovali kada im je prišao Charles.

Queen Elizabeth II death
Foto: Martin Keene/PRESS ASSOCIATION

- Sve što ste mogli čuti bilo je: ‘Oh, ona je na drugoj strani.’ A ako ste muškarac poput mojeg supruga, ponosan muškarac, to vam smeta ako takve stvari slušate svaki dan tijekom četiri tjedna. Zbog toga se osjećate loše, umjesto da budete sretni i dijelite to iskustvo. Medijska pozornost donijela je mnogo ljubomore. Zbog toga su se pojavile brojne komplicirane situacije, rekla je tada Diana, a prenosi ABC. 

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Tijekom braka s Dianom, tadašnji princ navodno se u više navrata osjećao zapostavljeno nakon što je postalo jasno da njegova supruga postaje zvijezda u usponu unutar kraljevske obitelji. Obožavatelji su satima čekali kako bi vidjeli nju, a ne njega - tadašnjeg prijestolonasljednika. Diana je privlačila pozornost istančanim osjećajem za modu, upečatljivom ljepotom i dubokim suosjećanjem prema drugima. Obožavatelji su ih redovno dočekivali riječima 'Hoćemo Di', a Charles im je jednom prigodom čak rekao: 'Evo osobe koju ste došli vidjeti' i uputio ih na Dianu.

Britanski mediji buduću kraljicu Catherine često uspoređuju s njenom pokojnom svekrvom, a zbog Spencerovih memoara, ponovno je internetom počela kružiti snimka iz 2012. na kojoj princ William ponosno gleda i hvali svoju suprugu tijekom njihova zajedničkog posjeta Cambridgeu.

Naime, mladi par je 2012., kada je Kate bila trudna s prvim djetetom, proglašen vojvodom i vojvotkinjom od Cambridgea te su se zaputili u svoj prvi posjet toj grofoviji. Okupljena masa obožavatelja mahala im je i pljeskala dok su stajali na balkonu, a princ William u jednom se trenutku okrenuo prema supruzi i s osmijehom joj rekao: 'Sve je ovo zbog tebe'. Britanski Daily Mail piše kako je William oduvijek rado prepuštao Catherine da bude u središtu pozornosti, a javnost ju je dočekala slično kao i Dianu. Na snimci iz 2012. čini se kako budući kralj bio oduševljen ljubavlju koju je publika iskazivala njegovoj supruzi.

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