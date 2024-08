Ni slomljena noga ne može ju spriječiti da odradi trening! Knoll pokazala kako vježba

Prvi pokušaj vježbanja otkako sam slomila nogu. Tehnika i nije najbolja, ali već ću nekako dokučiti koje su moje opcije, napisala je to u opis Ivana Knoll u kratkom videu koji je podijelila u obliku Instagram storyja. Naša 'vatrena' navijačica prije nekoliko dana slomila je nogu dok je ljetovala na grčkom otoku Mykonosu. Ako je suditi prema videu, i dalje ima longetu na nozi, no to nju ne sprječava da ostane aktivna.

Redovno nas je Knoll informirala kako svoje tijelo usavršava napornim treninzima u teretani, a iako je povrijedila nogu, odlučila je ostati u formi.

Tako je snimila dio vježbi koje je odradila, a sudeći prema videu radila je sklekove na rukama. Ozlijeđenu nogu oprezno je držala u zraku.

Nosila je ružičasti kompletić, koji se sastoji od top majice i suknjice.

Nedavno se Knoll vratila u Hrvatsku s naglo prekinutog odmora. Kada je stigla u Zagreb, prva destinacija joj je bila kusanje slasnih ćevapa, kojima se pohvalila na društvenim mrežama.

Za TMZ Sports otkrila je i kako se ozlijedila. Knoll je ispričala da će trebati hodati sa štakama idućih tri tjedna te da se nada da će kroz tri mjeseca noga u potpunosti zacijeliti.