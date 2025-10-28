Nicholas Ypil nakon zlatnog gumba u Supertalentu: 'Mislio sam na obitelj koja je daleko'

Njegova interpretacija pjesme 'Lutka' u Supertalentu rasplakala je publiku i žiri, a Martina Tomčić mu je u suzama pritisnula zlatni gumb. Nicholas Ypil, 29-godišnjak s Filipina koji u Puli radi kao sobar, pokazao je da talent i emocija ne poznaju granice. U emotivnom razgovoru otkriva kako je bilo stati pred kamere, zašto mu je Hrvatska postala drugi dom i tko su ljudi koji ga najviše inspiriraju.

