Skromni Filipinac, koji već tri godine živi u Puli, dirnuo je Hrvatsku svojom iskrenošću, glasom. U razgovoru nam je otkrio kako je doživio trenutak zlatnog gumba, što mu znači život u Hrvatskoj i kako je pobijedio strah
Nicholas Ypil nakon zlatnog gumba u Supertalentu: 'Mislio sam na obitelj koja je daleko'
Čitanje članka: 4 min
Njegova interpretacija pjesme 'Lutka' u Supertalentu rasplakala je publiku i žiri, a Martina Tomčić mu je u suzama pritisnula zlatni gumb. Nicholas Ypil, 29-godišnjak s Filipina koji u Puli radi kao sobar, pokazao je da talent i emocija ne poznaju granice. U emotivnom razgovoru otkriva kako je bilo stati pred kamere, zašto mu je Hrvatska postala drugi dom i tko su ljudi koji ga najviše inspiriraju.
