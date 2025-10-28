Obavijesti

ODUŠEVIO SVE PLUS+

Nicholas Ypil nakon zlatnog gumba u Supertalentu: 'Mislio sam na obitelj koja je daleko'

Piše Davor Lugarić, Marinela Mesar,
Čitanje članka: 4 min
Nicholas Ypil nakon zlatnog gumba u Supertalentu: 'Mislio sam na obitelj koja je daleko'
Foto: PROMO

Skromni Filipinac, koji već tri godine živi u Puli, dirnuo je Hrvatsku svojom iskrenošću, glasom. U razgovoru nam je otkrio kako je doživio trenutak zlatnog gumba, što mu znači život u Hrvatskoj i kako je pobijedio strah

Njegova interpretacija pjesme 'Lutka' u Supertalentu rasplakala je publiku i žiri, a Martina Tomčić mu je u suzama pritisnula zlatni gumb. Nicholas Ypil, 29-godišnjak s Filipina koji u Puli radi kao sobar, pokazao je da talent i emocija ne poznaju granice. U emotivnom razgovoru otkriva kako je bilo stati pred kamere, zašto mu je Hrvatska postala drugi dom i tko su ljudi koji ga najviše inspiriraju.

Drama u 'Životu na vagi': Crveni tim izbacio je Josipu tik pred finale, Ante odbio pozdraviti!
TENZIJE NA VRHUNCU

Drama u 'Životu na vagi': Crveni tim izbacio je Josipu tik pred finale, Ante odbio pozdraviti!

U napetoj epizodi 'Života na vagi' došlo je do sukoba i emotivnog raspleta pred samo finale. Nakon glasovanja u kojem su presudili članovi crvenog tima, show je napustila Josipa
U rekordnom roku: Rasprodane su sve ulaznice za koncerte Marka Perkovića Thompsona
ZA MANJE OD 3 SATA

U rekordnom roku: Rasprodane su sve ulaznice za koncerte Marka Perkovića Thompsona

'Dragi prijatelji, s ponosom vas obavještavamo kako su sve ulaznice za najavljenu dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona rasprodane u rekordnom roku! Zahvaljujemo vam na ogromnom interesu', objavili su
Gotovo posljednje vaganje pred finale 'Života na vagi'! Ovo su finalisti, pogledajte rezultate
Napetost, emocije i brojke

Gotovo posljednje vaganje pred finale 'Života na vagi'! Ovo su finalisti, pogledajte rezultate

Ovotjedne su nagrade i prednosti dodatno promiješale karte. Nena je u rukama imala moćan dupli glas, dok je Ante stigao s bonusom od 1,4 kilograma, zarađenim u izazovu kušanja zagorskih štrukli

