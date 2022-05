Nick Cave izgubio je sina i prije osam godina, nakon njegove smrti izdao svoj najbolji album

Australski pjevač Nick Cave potvrdio je vijest o smrti svoga drugog sina Jethroa Lazenbyja, ali ovo je već druga ovakva tragedija u njegovom životu. Skladan privatni život odlično je dopunjavao poslovne uspjehe, no 2015. obitelj je zadesila tragedija. Tada 15-godišnji Arthur poginuo je nakon što je uzeo LSD i pao s litice nedaleko od engleskog grada Brightona.

O tragediji je prvi put progovorio u dokumentarcu 'One More Time With Feeling' iz 2016. godine, a u odgovoru obožavateljici koja je napisala da stalno osjeća prisutnost svog pokojnog muža Cave je ispričao da je njegov sin volio bubamare, te kada je posjetio mjesto gdje njegov sin preminuo, ugledao je bubamaru.

- Dva dana nakon što nam je sin poginuo, Susie i ja smo otišli do litice s koje je pao. Kad je Arthur bio mali, obožavao je bubamare. Crtao ih je. Identificirao se s njima. Stalno je govorio o njima. Dok smo sjedili tamo, bubamara je sletjela na Susienu ruku. Oboje smo je vidjeli, no nismo ništa rekli jer, iako smo prepoznali značenje, nismo htjeli umanjiti enormnost svoje tragedije nekim malim prikazom maštarije. Tuga je bila nešto novo za nas - napisao je Nick.

Godinu dana nakon Arthurove smrti objavio je najosobniji album svog života 'Ghosteen' koji su kritičari opisali kao jedno od Nickovih najboljih izdanja. Mnogi su to pripisali golemoj količini tuge s kojom se australski glazbenik nosio stvarajući album.

Nick Cave je prepoznatljiv po ugodnom baritonu, strogo krojenim odijelima i gustoj crnoj kosi, slavu je stekao kao pjevač u bendu Nick Cave and the Bad Seeds, koji je kroz 17 albuma pjevao o ljubavi, religiji i nasilju. Glumio je i napisao nekoliko romana i drama.

Život ovog glazbenika je i više nego turbulentan. Tijekom nastupa, Cave je redovito 'urlikao' dok je pjevao o grijehu i razvratu, a slično je i živio. Heroin, speed i alkohol postali su dio njegove svakodnevice, a zbog problema s drogama nekoliko su ga puta i uhitili. Sreću i otrežnjenje od poroka napokon je pronašao 1997. kada je upoznao model i dizajnericu Susie Bick, koja mu je 1999. postala druga supruga, a godinu poslije dobili su blizance Ethana i Arthura.

- Nakon njegove smrti napisao sam dosta pjesama, ali nekako sam osjećao da njima izdajem ono što prolazimo ili, još gore, da izdajem Arthura. Nisu posjedovale potreban emotivni doseg pa sam ih bacio - izjavio je Cave jednom prilikom.

