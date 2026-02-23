Nicki Minaj pohvalila se novim poklonom od Trumpa: 'Jedan od najznačajnijih u mom životu'

Čini se da prijateljstvo između američkog predsjednika Donalda Trumpa (79) i rap zvijezde Nicki Minaj (43) cvjeta punom parom. Reperica je ovog vikenda na mreži X pokazala najnoviji poklon koji je stigao ravno iz Bijele kuće. Opisala ga je kao 'jedan od najznačajnijih darova' u svom životu, što je, naravno, odmah izazvalo buru na internetu.

Nicki je svojim desecima milijuna pratitelja pokazala fotku kožom uvezane Biblije s natpisom 'God Bless The USA' i, naravno, upadljivim zlatnim potpisom Donalda Trumpa. Nije riječ o bilo kakvoj Bibliji, već o 'predsjedničkom potpisanom izdanju' koje se na službenoj stranici prodaje za paprenih 1000 dolara.

- Jedan od najznačajnijih darova koje sam ikada primila u cijelom životu - poručila je reperica.

Dok su je jedni fanovi hvalili i podržavali, drugi su se zgražali.

'Jedan od najsvetogrdnijih darova koje sam ikada vidio', 'Potpisivati knjigu koju nisi napisao je... totalno krivo', nizali su se kritički komentari.

Foto: Kevin Lamarque

Neki su je podsjetili i na Trumpa, koji je jednom priznao da 'ne poznaje Bibliju baš dobro' i da ne misli kako će ga išta 'dovesti u raj'. Potpisana Biblija samo je točka na 'i' u priči o bliskosti predsjednika i jedne od najvećih reperica današnjice. Ni sam Trump ne skriva simpatije. Nedavno ju je, na prijemu povodom Mjeseca crnačke povijesti, nahvalio na sva zvona.

- A što kažete na Nicki Minaj? Volimo li Nicki Minaj? Ja je volim. Bila je ovdje prije nekoliko tjedana. Tako je prekrasna - rekao je Trump i dodao: 'I ono što je važnije, ona kuži stvari'.

Nicki mu, naravno, nije ostala dužna. Samo par tjedana ranije, na summitu u Washingtonu, stajala je uz njega i prozvala se njegovom 'obožavateljicom broj jedan'. Vrhunac podrške bila je pomalo bizarna objava za Dan predsjednika, AI fotka na kojoj ona i Trump, oboje u ružičastom, broje novac u kabrioletu.

Foto: Kylie Cooper

Cijeli ovaj zaokret mnoge je začudio jer je ista ta Nicki 2018. žestoko prozivala Trumpovu administraciju zbog razdvajanja migrantskih obitelji na granici. Tad je na društvenim mrežama podijelila i vlastitu priču.

- Došla sam u ovu zemlju kao ilegalna imigrantica s pet godina. Ne mogu ni zamisliti užas da me u toj dobi odvoje od roditelja. Molim vas, zaustavite ovo - apelirala je.

Naravno, odmah su krenule priče o tome što se krije iza ove iznenadne ljubavi. Mnogi sumnjaju da su u igri osobni interesi. Reperica, rođena u Trinidadu, nedavno je otkrila da 'finalizira papirologiju za državljanstvo', i to zahvaljujući, kako sama kaže, 'njezinom divnom, milostivom i šarmantnom predsjedniku'.

Foto: Kevin Lamarque