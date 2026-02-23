Obavijesti

OBOŽAVATELJI SU BIJESNI

Nicki Minaj pohvalila se novim poklonom od Trumpa: 'Jedan od najznačajnijih u mom životu'

Foto: Kevin Lamarque

Nicki je svojim desecima milijuna pratitelja pokazala fotku kožom uvezane Biblije s natpisom 'God Bless The USA' i, naravno, upadljivim zlatnim potpisom Donalda Trumpa

Čini se da prijateljstvo između američkog predsjednika Donalda Trumpa (79) i rap zvijezde Nicki Minaj (43) cvjeta punom parom. Reperica je ovog vikenda na mreži X pokazala najnoviji poklon koji je stigao ravno iz Bijele kuće. Opisala ga je kao 'jedan od najznačajnijih darova' u svom životu, što je, naravno, odmah izazvalo buru na internetu. 

Nicki je svojim desecima milijuna pratitelja pokazala fotku kožom uvezane Biblije s natpisom 'God Bless The USA' i, naravno, upadljivim zlatnim potpisom Donalda Trumpa. Nije riječ o bilo kakvoj Bibliji, već o 'predsjedničkom potpisanom izdanju' koje se na službenoj stranici prodaje za paprenih 1000 dolara.

- Jedan od najznačajnijih darova koje sam ikada primila u cijelom životu - poručila je reperica.

Dok su je jedni fanovi hvalili i podržavali, drugi su se zgražali.

'Jedan od najsvetogrdnijih darova koje sam ikada vidio', 'Potpisivati knjigu koju nisi napisao je... totalno krivo', nizali su se kritički komentari.

U.S. President Donald Trump attends the U.S. Treasury Department's Trump Accounts Summit, in Washington
Foto: Kevin Lamarque

Neki su je podsjetili i na Trumpa, koji je jednom priznao da 'ne poznaje Bibliju baš dobro' i da ne misli kako će ga išta 'dovesti u raj'. Potpisana Biblija samo je točka na 'i' u priči o bliskosti predsjednika i jedne od najvećih reperica današnjice. Ni sam Trump ne skriva simpatije. Nedavno ju je, na prijemu povodom Mjeseca crnačke povijesti, nahvalio na sva zvona.

- A što kažete na Nicki Minaj? Volimo li Nicki Minaj? Ja je volim. Bila je ovdje prije nekoliko tjedana. Tako je prekrasna - rekao je Trump i dodao: 'I ono što je važnije, ona kuži stvari'.

Nicki mu, naravno, nije ostala dužna. Samo par tjedana ranije, na summitu u Washingtonu, stajala je uz njega i prozvala se njegovom 'obožavateljicom broj jedan'. Vrhunac podrške bila je pomalo bizarna objava za Dan predsjednika, AI fotka na kojoj ona i Trump, oboje u ružičastom, broje novac u kabrioletu.

Premiere of "Melania" at the Kennedy Center for the Performing Arts, in Washington
Foto: Kylie Cooper

Cijeli ovaj zaokret mnoge je začudio jer je ista ta Nicki 2018. žestoko prozivala Trumpovu administraciju zbog razdvajanja migrantskih obitelji na granici. Tad je na društvenim mrežama podijelila i vlastitu priču.

- Došla sam u ovu zemlju kao ilegalna imigrantica s pet godina. Ne mogu ni zamisliti užas da me u toj dobi odvoje od roditelja. Molim vas, zaustavite ovo - apelirala je.

Naravno, odmah su krenule priče o tome što se krije iza ove iznenadne ljubavi. Mnogi sumnjaju da su u igri osobni interesi. Reperica, rođena u Trinidadu, nedavno je otkrila da 'finalizira papirologiju za državljanstvo', i to zahvaljujući, kako sama kaže, 'njezinom divnom, milostivom i šarmantnom predsjedniku'.

U.S. President Donald Trump attends the U.S. Treasury Department's Trump Accounts Summit, in Washington
Foto: Kevin Lamarque

