Američka reperica Nicki Minaj (38) na Instagramu je objavila fotke na kojima je potpuno gola.

POGLEDAJTE VIDEO

Naime, Nicki pozira sjedeći na stolu, obline je prekrila raznim jastucima.

S obzirom na to da je odjeću izostavila, tijelo je ukrasila raznim narukvicama, naušnicama i ogrlicama, a najviše pažnje privukle su ružičaste kroksice koje nosi na nogama.

Da su kroksice oduševile njezine pratitelje, dokazuje i činjenica da je, zahvaljujući njezinoj objavi, u Americi skočila prodaja ružičastih kroksica, piše Page Six. Naime, fanovi poznate reperice uspjeli su u jednom trenutku i srušiti stranicu na kojima se prodaju kroksice.

Naravno, Nicki na sebi nije imala obične ružičaste kroksice, već one s potpisom Chanela.

U samo jednom danu na novoj objavi prikupila je više od četiri milijuna lajkova no, to nije čudno s obzirom na to da Nicki već četiri mjeseca nije postavila ni jednu fotku na svoj Instagram.