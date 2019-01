Nicki se noću seksa četiri puta, a Ricky urinira po dečkima

Američka pjevačica i reperica Nicki Minaj (36) nedavno je otkrila koliko se često seksa dok je u vezi. U intervjuu s komičarkom i voditeljicom Ellen DeGeneres (60), Nicki je priznala da je u krevetu vrlo zahtjevna i od svojih partnera, između ostaloga, očekuje ekstremnu izdržljivost.

- Od svojih partnera tražim da se seksamo barem tri, četiri puta u jednoj noći. Ako to ne mogu izvesti, odmah im kažem zbogom. Ne mislim tratiti vrijeme na takve - ispričala je reperica. Dodala je i to da mrzi bilo kakvo maženje u krevetu.

Foto: Instagram/orijent

Glazbenik John Legend (40) i njegova supruga Chrissy Teigen (33) od javnosti ne skrivaju svoje seksualne igrice, a najveći fetiš im je vođenje ljubavi na javnom mjestu. Tako je Chrissy nedavno priznala da se redovito seksaju dok putuju avionom, a često se i pipkaju pred drugim ljudima.

- John voli kad odjenem haljinu s visokim prorezom pa me onda dodiruje po bedrima ispod stola. Voljela bih vidjeti više muževa i žena koji tako u javnosti razmjenjuju nježnosti - rekla je.

[video: 1203238 / ]

Ništa manje čudne navike u krevetu nema ni pjevač Ricky Martin (47), a jednim svojim fetišem posebno je zaprepastio obožavatelje. Naime, on svojim partnerima voli davati 'zlatni tuš', odnosno urinirati po njima za vrijeme seksa.

- Priznajem, meni je to jako seksi. Temperatura vode nije ni nalik temperaturi tijela i to je ono što me toliko pali - priznao je Ricky nedavno u intervjuu za američke medije.

Glumica Angelina Jolie (43) priznaje da je ljubiteljica sado-mazo igrica, a u krevetu preferira bičevanje, ali i rezanje žiletom. Isto su za medije potvrdili i njezini bivši ljubavnici koji tvrde da u krevetu Angelina 'pristaje na sve'. Neobične navike u krevetu ipak navodno nije provodila s bivšim suprugom Bradom Pittom (55) jer se njemu takve stvari nisu sviđale.

Foto: PA/PIXSELL

Njemački supermodel i manekenka Heidi Klum (45) ne voli kad joj je u krevetu dosadno pa se tako sa svojim partnerima rado isprobava nove 'trikove'. Kako je i sama priznala za časopis Marie Claire, obožava igranje uloga s partnerom tijekom seksa, a često oblači i seksi oskudne 'krpice' kako bi animirala svoje dečke.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Američka glumica Kristen Stewart (28) ima jedan od najbizarnijih fetiša među poznatima, a to je fetiš na pazuhe, odnosno u seksu voli kad joj ih partner liže. Zvijezda filma 'Sumrak' jednom je izjavila da obožava miris pazuha i da je lizanje 'neopranog' pazuha, barem ako se nju pita, najbolji pokazatelj nečije ljubavi.

Foto: W MAGAZINE

Još jedna glumica ima vrlo neobičan ukus kad je riječ o seksu i fetišima u krevetu. Pa tako glumica Eva Longoria (43) tijekom seksa voli biti 'vezana', a nema ni ništa protiv opasnijih sado-mazo igrica.

- Ima nešto nevjerojatno seksi u predaji kontrole partneru. Moraš se potpuno prepustiti drugome i meni je to odlično. Posebno volim da me vežu svilom - rekla je zvijezda 'Kućanica'.

Bivši muž glumice Pamele Anderson (51), profesionalni bubnjar Tommy Lee (56), priznao je kako mu je fetiš prema ženskim stopalima usadila vlastita majka kojoj je, još kao dijete, masirao noge. Naime, njegova majka bila je jednom davno Miss Grčke, a Pamela je medijima otkrila da to nije jedina čudna navika poznatog bubnjara. Tommy tako voli i seks igrice sa 'strap-on' dildom. odnosno kad ga žena u krevetu zadovoljava umjetnim penisom.