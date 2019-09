Nicolas Cage došao neobrijan i prljav na premijeru svog filma

Glumac Nicolas Cage (55) došao je na premijeru svog novog filma 'Running with the Devil' u Kaliforniji, a fanovi su više puta provjeravali je li to sigurno on. Zbog velike brade nisu ga prepoznali, a izgledalo je i kao da se na crvenom tepihu pojavio u prljavoj odjeći.

Foto: FS2/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

U filmu igra Cooka, a umorne oči sakrio je ispod smeđeg šešira.

- Brada mu izgleda neuredno, kao da mu raste skroz do vrata - komentirali su pratitelji.

Traper jakna koju je nosio bila je poderana, a crna majica bila je prljava. Fanovi su zabrinuti jer glumcu ovo nije nalik s obzirom na to da se u javnosti inače pojavljuje uredan i sređen.

Foto: Dennis Van Tine/DPA/PIXSELL

Nicolasu je ovo možda samo teško životno razdoblje s obzirom na to da je početkom godine zatražio je poništenje braka s Erikom Koike (34) nakon četiri dana braka. Nicolas i Erika bili su u jednogodišnjoj vezi, a potom su se tajno vjenčali u Las Vegasu. Da brak neće završiti sretno bilo je očito i prilikom vađenja dozvola za njega.

- Ona će mi uzeti sav novac. Njezin bivši je diler - išao je naokolo i derao se Cage, dok je Koike djelovala poprilično smireno u cijeloj situaciji.

Foto: HT/Press Association/PIXSELL

Erika je prihvatile ekspresni razvod, ali zbog okolnosti traži odštetu od Cagea. Koike potražuje naknadu od bivšeg supruga, a svoj zahtjev temelji na tome da je tri godine provela s Cageom, a za to vrijeme propustila je brojne poslovne prilike. Također, tvrdi kako joj je Cage uništio reputaciju svojim navodima u kojima ju nezasluženo blati. Sve sudske troškove očekuje da podmiri glumac, piše TMZ.