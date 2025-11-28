Obavijesti

RAZVOD ŠOKIRAO SVE

Nicole Kidman i Keith Urban razdvojeni, ali ostaju u istom gradu i još uvijek dijele frizera!

Nicole Kidman i Keith Urban razdvojeni, ali ostaju u istom gradu i još uvijek dijele frizera!
Svijet bruji o razvodu Nicole Kidman i Keitha Urbana nakon osamnaest godina braka koji se pretvara u pravu dramu koja privlači pažnju medija

Iako razvedeni, poznati par i dalje ostaje u Nashvilleu, gradu u kojem su godinama gradili zajednički život. Nitko od njih ne planira preseljenje. Keith Urban (58) u Nashvilleu je desetljećima, dok se Nicole Kidman (58) preselila u grad nakon vjenčanja 2006. Dvije godine kasnije par je kupio raskošnu vilu, gdje su odgajali kćeri Sunday (17) i Faith (14).

Foto: IPA agency/ Elisabetta Sod

Nakon potvrde razvoda u rujnu, Nicole je ostala u obiteljskom domu, a Urban se preselio u stan u neposrednoj blizini. Kako navodi Daily mail, i dalje se susreću u istim trgovinama i čak dijele istog frizera, Ashley Wahler, koja Urbanove plave pramenove održava besprijekornima.

Sporazum o skrbništvu jasno definira kada tko provodi vrijeme s djecom - Nicole je s kćerima 306 dana u godini, dok Urban uživa u 59 dana, uključujući i Dan zahvalnosti. Njegovo vrijeme je precizno određeno: subota od 10 do nedjelje u 18 sati, svaki drugi vikend.

Urban je i dalje u stalnom pogonu - humanitarni nastupi u Mar-a-Lagu, koncerti u Teksasu i pojavljivanja na Country Music Awards. Nicole se pak fokusira na Nashville i blisko društvo, uključujući Reese Witherspoon, te priprema drugu sezonu serije Scarpetta.

Glasine o trećoj osobi ne prestaju. TMZ navodi da je Nicole bila 'šokirana' razvojem događaja i da nije željela razvod. Mediji pišu da postoji mogućnost kako Urban u svom životu ima novu partnericu, no potvrde još nema. Urban je viđen u društvu mladih country pjevačica s kojima nastupa, a najviše se spominje 25-godišnja Karley Scott Collins. Iako su na društvenim mrežama dijelili prisne fotografije, nijedno od njih nije komentiralo glasine, a kolege iz industrije tvrde da su nagađanja neutemeljena.

Nakon razlaza, Urban je u žiriju novog TV talent showa The Road na CBS-u i zaštitno je lice kampanje Old El Pasa Castin’ the Cowboy, birajući novog 'glazbenog kauboja'. Dok Urban gradi karijeru i novi život, Nicole mirno nastavlja svoj put u Nashvilleu, okružena djecom i prijateljima.

