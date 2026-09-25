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NA ODMORU

Nicole Kidman odbacila perike i pokazala svoju prirodnu kosu

Piše 24sata,
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Nicole Kidman odbacila perike i pokazala svoju prirodnu kosu
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Foto: Caroline Brehman
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Glumica je objavila nekoliko fotografija iz Italije, a fanovima je za oko zapela njena prirodna crvenkasto-plava kosa

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Nicole Kidman (59) objavila je nekoliko fotografija s odmora u Italiji na koji je u srpnju otišla s mlađom sestrom Antoniom Kidman povodom njenog 55. rođendana. Fanovima je za oko zapeo glumičin opušten i bezbrižan izgled, posebno njena prirodna crvenkasto-plava kosa.

Za javna pojavljivanja, Kidman je uvijek besprijekorno dotjerana, a često nosi i perike. Od ranih dana karijere izbjegava pokazivati svoju prirodnu kosu, piše Daily Mail. Na Filmskom festivalu u Cannesu 2025. godine obožavatelji oštrog oka primijetili su da se na fotografijama s crvenog tepiha vide njezina prirodna kosa i rub perike, što je izazvalo brojne komentare na internetu. 

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Nicole je u svibnju prošle godine u emisiji Sunrise televizije Channel Seven priznala da 'obožava mijenjati frizure' te da koristi umetke za kosu kako bi postigla različite izglede. Nedavno je ponovno posegnula za svojom kolekcijom perika tijekom Tjedna mode u Parizu u siječnju. Na fotografijama izbliza njezina ravna kosa otkrila je prepoznatljiv znak perike postavljene neposredno iza linije prirodne kose.

Chanel Womenswear Spring/Summer 2026 collection during Paris Fashion Week
Foto: Benoit Tessier

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