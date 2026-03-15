Nicole Kidman otkrila kako se priprema za Oscare: Znam da zvuči ludo, ali idem u crkvu

Dok se većina slavnih za večerašnju dodjelu Oscara priprema tako da ujutro odu u teretanu, zdravo jedu, odu na masažu pa u salon - Nicole Kidman (58) ima drugačiji ritual. Lijepa glumica kaže kako pripreme započinje odlaskom u crkvu, što joj pomaže da ostane prizemljena prije nego što krene jedna od najglamuroznijih večeri u Hollywoodu.

- Znam da zvuči ludo, ali ujutro idem u crkvu - rekla je u subotu na večeri koju su Chanel i Charles Finch organizirali u Polo Loungeu hotela Beverly Hills.

Dodala je da to i inače radi nedjeljom.

Glumica će na dodjeli uručiti jednu od nagrada. S njom su na Chanelovoj večeri bile kćeri Sunday i Faith, a rekla je kako one ipak neće biti na ceremoniji niti na zabavama nakon nje.

- Na proljetnim su praznicima, ali svi ćemo se lijepo ušuškati, otići kući, okupati se i na spavanje - kaže. Ipak, kasnije se predomislila oko planova za ostatak večeri i rekla: 'Možda ipak odem na neku zabavu... Trebala bih malo izaći'.

Domaćin ovogodišnje dodjele Oscara je Conan O’Brien, a svečanost se održava u Dolby Theatreu u Hollywoodu.