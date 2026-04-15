Nicole Kidman u potpuno novoj ulozi: Postajem doula za smrt

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Benoit Tessier

Glumica je otkrila kako uskoro ide na edukaciju za doulu. No ne onu koja se bavi trudnicama i porodom - već će postati doula za kraj života, odnosno doula za smrt

Glumica Nicole Kidman (58) je tijekom gostovanja na Sveučilištu San Francisco otkrila kako se priprema za jednu nesvakidašnju ulogu. Naime, educirat će se kako bi postala doula za smrt.

Foto: Jeenah Moon

Inače, doula je stručna osoba koja pomaže ženama tijekom trudnoće i poroda, vodi ih kroz cijeli proces i velika je emocionalna podrška. No sada se sve češće pojavljuju doule za kraj života.

Kidman kaže kako je ideju dobila nakon smrti svoje majke Janelle Ann, koja je preminula predlani u 85. godini.

Foto: Caroline Brehman

- Dok je moja majka umirala, bila je usamljena, a obitelj može pomoći samo do određene mjere. Moja sestra i ja imamo djecu, karijere i obaveze, a htjele smo brinuti o njoj jer otac više nije bio živ. Tada sam pomislila: 'Bilo bi odlično da postoje ljudi koji mogu biti tu nepristrano, sjediti uz nju i pružiti utjehu i njegu'. Zato smatram kako je to dio mog osobnog razvoja i nešto što želim naučiti - govori.

U rujnu 2024. godine Nicole je osvojila nagradu za najbolju glumicu za ulogu u filmu 'Babygirl' na Filmskom festivalu u Veneciji, no propustila je ceremoniju kako bi bila s obitelji nakon majčine smrti. Njezin otac Antony preminuo je 2014. godine.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Inače, Kidman nije jedina u Hollywoodu - oskarovka Chloé Zhao također je prošla tečaj za doulu za smrt radi straha od smrti.

- Cijeli život sam se bojala smrti. I dalje se bojim. Zbog tog straha nisam mogla živjeti punim plućima… I zato nemam izbora nego razviti zdraviji odnos prema smrti, jer bi inače druga polovica života bila preteška. Ne bi trebalo biti toliko zastrašujuće da zbog toga ne mogu ni živjeti - ispričala je.

