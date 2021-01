Nicole Scherzinger (42), članica nekadašnje grupe 'Pussycat Dolls', sada zadovoljno pozira i pokazuje zavidnu liniju i ten, ali nekoć se borila s manjkom samopouzdanja. Nije bila zadovoljna svojim izgledom.

POGLEDAJTE VIDEO: Nicole Scherzinger pokazala 'vrući ples'

- Danas mnogo više prihvaćam svoje tijelo. Oduvijek sam bila jako kritična prema sebi. S 14 godina sam počela trčati. Usred noći sam izlazila iz kuće jer sam bila uvjerena da moram biti mršavija i da moja bedra moraju izgledati baš onako kako sam zamislila - ispričala je pjevačica.

Prije nekoliko godina priznala je da se borila s bulimijom. Iako je sada zdrava, bolest je ostavila traga.

- Osjećala sam se potpuno zarobljeno i bulimija mi je ukrala svu sreću, samopouzdanje i uspomene. Veliki dio toga događao se u vrijeme kada sam bila u grupi 'Pussycat Dolls'. Imam mnogo obožavatelja i nisam htjela to javno tada otkrivati jer me bilo sramota. Ali kada sam konačno javno o tome progovorila, shvatila sam da je to pomoglo mnogima - govori pjevačica.

Otkrila je i koji tajni sastojak koristi kako bi imala besprijekoran ten i sjajnu kosu.

- Kokosovo ulje koristim za sve. Za lice, tijelo, mažem ga na krajeve kose. Čak ga koristim i umjesto dezodoransa - rekla je Nicole, koja također i redovito trenira.