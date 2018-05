Nije 20 godina pričao s kćeri: 'Ne znam ni jesam li djed...'

Ljudi prekinu. Obitelji se raziđu i znate, nastavite sa svojim životom. Ljudi donose odluke. Ne marim za to. Hladno je, ali život je hladan, ispričao je glumac Anthony Hopkins (80) u intervjuu za Radio Times. Velšanin je progovorio o odnosu sa svojom kćeri, glumicom i kazališnom redateljicom Abigail Harrison (48) s kojom nije razgovarao 20 godina.

Foto: YouTube screenshot

Hopkins je Abigail dobio s prvom suprugom, kolegicom Petronellom Barker (75) s kojom je bio u braku od 1966. do 1972. Ona mu je jedino dijete, a 'odbacila' je njegovo prezime kako bi imala 'karijeru po svojim uvjetima'. Hopkins se razveo od Abigailine majke kada je imala četiri godine te nije sudjelovao u kćerinu odgoju.

Foto: YouTube screenshot

Kratko su se 'spojili' 1990-ih na snimanju filmova 'Shadowlands' i 'The Remains Of The Day', no ubrzo su se nakon toga ponovno otuđili jedno od drugog. Hopkins, koji trenutačno igra u BBC-ovoj adaptaciji tragedije 'Kralj Lear' Williama Shakespeara, kaže kako ne zna ni gdje njegova kći živi i je li u međuvremenu postao i djed.

Having fun😎 #Disneyland #California A post shared by Anthony Hopkins (@anthonyhopkins) on May 18, 2017 at 9:02am PDT

- Kao što se u Shakespearovoj tragediji djeci ne sviđaju očevi, ne moramo ni mi voljeti jedno drugo - rekao je glumac. Hopkins je progovorio i o Hollywoodu te rekao kako je to mjesto podmuklo i otrovno.

- Pogledajte kako si ljudi uzimaju za pravo sve te stvari i okružuju se samo ljudima koji će im na sve odgovoriti s 'da'. Ne želim biti u blizini takvih. S tim izrazima 'divan si' i ljubljenjem obraza, ne mogu to podnijeti. Tako je puno licemjerja - pojasnio je glumac.

Foto: Lionel Hahn/Press Association/PIXSELL

Hopkins, koji je osvojio Oscara za ulogu Hannibala Lectera u filmu 'Kad jaganjci utihnu', živi u Malibuu u Kaliforniji sa svojom trećom suprugom, trgovkinjom antikvitetima Stellom Arroyaveom (62) i tvrdi kako je ona 'usporila njegov ritam'.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

- Ona je jako dobra za mene. Brine se jer radim previše. Radim jer što ću drugo u životu. Umirovit ću se kada mi zubi i kosa ispadnu - zaključio je Hopkins koji se uz glumu bavi i slikanjem.

VIDI OVO! Prije i poslije: Kako izgledaju zvijezde bez šminke!

Evo kako se poznate zvijezde zapravo zovu...