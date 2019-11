Nije htio doma: Sebi za dušu tri noći svirao je u Areni u Puli

Gladno dijete koje je htjelo biti mesar jer “u nji” se svaki dan “jilo meso”. Mladić koji je na Stradunu ugledao djevojku i do kraja za nju čuvao sve nježne riječi svijeta. Prijatelj na kojega bi se svi oslonili kad dođu jutra puna nevolje. Najveća zvijezda kojemu nisu trebale treće traperice jer jedne ima na sebi, a druge su u ormaru. Tako velik, a tako jednostavan. Oliver. Njemu će 7. prosinca pjevati prijatelji u splitskoj Spaladium Areni. Oni bliski, s kojima je živio, koji bi sve dali da je tu. A on je o sebi govorio da je dosadan, smišan i nimalo zanimljiv. Glazbenik koji je iznio najljepše i najtužnije ljubavne stihove.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Četiri dana probe prije prvog koncerta u pulskoj Areni Oliver je bio za klavirom do duboko u noć. Prvi dan, drugi... Treći dan opet krene i ja ga pitam: ‘Dokle? Valjda si dosad naučio to sve svirati i pjevati, što me mučiš da tri dana zaredom moram slušati sve ispočetka. Nećeš valjda opet do jutra?’. A on meni: ‘Ja ovo ni za što na svijetu ne bih propustio. Zamisli najbolje mjesto na svijetu gdje možeš svirati. Kad već mogu, sviram sebi za dušu’, priča nam Jadranka Nišević, najpoznatiji radijski glas Istre, koja se tijekom karijere posebno sprijateljila s Oliverom i Gibonnijem.

U svojim dvadesetima upoznala je najveću hrvatsku pjevačku zvijezdu Olivera Dragojevića. Toga, kaže, tad nije ni bila svjesna.

Foto: Privatni album

- Gibonni mi je bio broj jedan i nekako sam se pronalazila u njegovim pjesmama. Oliverove ljubavne pjesme bile su mi daleke. Zbog toga smo se Oliver i ja stalno podbadali kako mi je Gibo super, a da mi je on bez veze - priča nam Jadranka, Oliverova prijateljica, koja je s njime više kartala briškulu nego radila intervjue, nebrojeno puta ga je ugostila u studiju.

- Urezao mi se u sjećanje moment kad je zasvirao prvu pjesmu. Pomislila sam: ‘Bože, ovo zvuči potpuno identično kao kad pustiš njegov CD u CD playeru’. To najbolje govori kolika je bio veličina - prisjeća se Jadranka, koja je uz Lidiju Samardžiju provela posljednju radnu godinu s Oliverom i Gibonnijem na turneji istoimenoga albuma 'Familija'.

ZVAO JU JE MALA OD 'BRIŠKULE'

Pjevačku legendu opisuje kao izuzetno inteligentnog čovjeka, skromnog i jednostavnog, koji je živio glazbu te uživao u ribarenju, brodicama, kartanju, boćanju i bilijaru.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Kako sam ga upoznala kao klinka, nisam ga doživljavala kao neku facu, što je svakako bio. Za mene je bio poput oca neke moje prijateljice. Vjerojatno me zato odmah ful zavolio - prisjeća se Jadranka te dodaje da je za Olivera i ekipu bila 'mala Istrijanka od briškule' iako sama kaže da joj karte nikad nisu bile jača strana.

- Nazvao bi me kad god je bio u Istri i samo rekao: ‘Ajde, trebamo četvrtog za karte’. Gdje god bila, stvorila bih se kao ta ‘četvrta’. Svi bi se na mene ljutili osim njega. Naime, za briškulu treba znati ‘mote’, a ja bih nakon dvije čaše vina sve pomiješala. Oliver me branio: ‘Pustite malu, dobro je da hoće igrat’ s nama. Ako ne zna, naučit će’. A ti moti s ustima, pa uhom, pa miganjem, tko će ga više znati - prisjeća se Jadranka.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Oliver je na nju gledao gotovo kao na kćer, pa kad je htio izbjeći novinare i pompu oko hotela u Istri, nazvao bi Jadranku i došao kod nje u Premanturu.

DESET DANA JEO JE TJESTENINU

- Jednom se pojavio čak deset dana prije koncerta. Nitko ga ništa nije pitao niti gnjavio, a svaki dan se šetao uz more. Sjećam se da je deset dana jeo jedno te isto, Barilla no. 3 i paštašutu. Kad smo došli u restoran kod moje prijateljice, gledam što će sad naručiti, kad on opet Barilla no. 3 i paštašutu - priča Jadranka. Bila je jedna od rijetkih koji su imali priliku čuti album 'Kraj u beskraju' prije svih.

- Bio je to prvi album koji je Oliver snimao vani, u Milanu, s mojim šefom. Taman kad smo sve završili, kaže Oliver: ‘Čekajte, moram pitati moju ekipu je li to dobro’. Nazvao je svoja dva najbolja prijatelja, brijača Bricu i kuhara Batu, te im na telefon pustio pjesmu. Oni su mu rekli da im je kraj pjesme malo predug. Oliver je potom došao producentu i rekao da bi trebalo kraj skratiti, a ovaj mu u nevjerici kaže: ‘Daj nemoj zajeb.....’. No Oliver je jako držao do mišljenja prijatelja kojima je beskrajno vjerovao - priča nam Jadranka. Ne samo do mišljenja, nego i do druženja.

Foto: Ognjen Karabegovic/HaloPix/PIXSELL

- Strašno je bio kompetitivan i volio se natjecati. Jednom su on i Bata doslovce igrali bilijar tri dana i tri noći. Nisu spavali, a ondje su im nosili ručak. Na kraju je Vesni prekipjelo te mu je rekla da mu slijedi rastava braka ako odmah ne dođe kući. Rekla je da netko to treba prekinuti jer oni nikad neće.

SVE NOVCE JE DAO DJELATNICIMA

A partije Brice, Bate i Olivera u kartanju i bilijaru pamtit će se kao legendarne - priča nam Jadranka koja ističe kako Oliver nije imao dušu samo za pjesmu, nego i za ljude. Bio je veliki humanitarac.

Foto: Feđa Klarić

- Dijelio je znanima i neznanima. Užasno puno novca je podijelio ljudima. Jednom smo nakon završetka albuma ‘Trag u beskraju’ završili vani. Došli smo ispred hotela, a moj zadatak je bio da nagovorim njega i svog šefa da taj izlazak bude što kraći jer ujutro smo trebali potpisivati važne ugovore. Jedva sam ih dogurala do hotela, kad su ugledali kasino. Koga će sreća nego Olivera. No sve novce koje je osvojio podijelio je djelatnicima. Legli smo u pet. U jutro sam obojici lupala na vrata. Ljudi koji su trebali potpisati su došli, ja se ispričala, a oni otišli vidno ljuti. Dolazi Oliver u podne i govori: ‘Oli su bili?’. Rekoh: ‘Da’. Pitam: 'Što ćete sad, čovječe, trebali ste to potpisati’. Kaže on: ‘Ma nemoj se nervirat. Ako neće oni, bude netko drugi, to je tako...’. Bio je totalno kul - sjeća se Jadranka.

