Nije htjela pred kamere, a sad je zvijezda: Zbog pravne drame s kolegom ostala bez prijatelja

Blake Lively rođena je 25. kolovoza 1987. godine u Los Angelesu u obitelji koja je već bila povezana sa svijetom filma i zabave. Njezin otac Ernie Lively bio je glumac i redatelj, dok je majka Elaine radila kao skaut za talente. Blake je najmlađe od petero djece, a zanimljivo je da su se i njezina starija braća i sestre bavili glumom. Iako je odrasla u Los Angelesu, njezini obiteljski korijeni i odgoj bili su obilježeni američkim Jugom. Roditelji su prije preseljenja u Kaliforniju živjeli u Georgiji, a Blake je često isticala da je odrasla u vrlo povezanoj obitelji koja je zadržala južnjačke vrijednosti i običaje.

- Svaki put kada kažem nekome da sam iz Los Angelesa, komentiraju mi da se to ne računa - komentirala je glumica kroz šalu u intervjuima.

Njezino školovanje počelo je na prilično neobičan način. U prvi razred krenula je sa samo tri godine jer je njezin šestogodišnji brat bio nervozan zbog polaska u školu bez nje. Majka je školi rekla da je i Blake šestogodišnjakinja, čemu je pomogla činjenica da je bila vrlo visoka za svoju dob. Međutim, razlika u godinama ubrzo je postala očita. Dok su ostala djeca pratila nastavu i radila školske zadatke, trogodišnja Blake često je samo željela spavati. Zbog toga su nastavnici u početku pogrešno zaključili da zaostaje za vršnjacima. Djetinjstvo joj je obilježilo i često mijenjanje škola. Do završetka osnovnog obrazovanja pohađala ih je čak trinaest, a stabilnost je naposljetku pronašla u srednjoj školi Burbank. Ondje se nije isticala samo dobrim ocjenama nego i brojnim izvannastavnim aktivnostima. Bila je navijačica, predsjednica razreda i članica školskog zbora te je pohađala zahtjevne AP programe.

Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire

Iako je odrasla okružena glumcima, Lively u početku nije planirala krenuti njihovim stopama. Željela je studirati na prestižnom Sveučilištu Stanford i nije pokazivala veliko zanimanje za audicije. Njezin stariji brat Eric ipak je vjerovao da ima potencijala za glumačku karijeru pa ju je nagovarao da pruži priliku filmu.

- Pokušavao me natjerati da napravim velike životne odluke sa samo 15 godina. Imala sam dosta posla u školi, a stalno su me zvali agenti i nudili mi angažmane - komentirala je Lively. Tijekom treće godine srednje škole, sa 17 godina, Blake je napokon pristala okušati se na nekoliko audicija. Rezultati su stigli gotovo odmah. Nakon samo nekoliko mjeseci dobila je jednu od glavnih uloga u filmu "The Sisterhood of the Traveling Pants" iz 2005. godine. Snimanje se odvijalo tijekom ljeta između njezina trećeg i četvrtog razreda srednje škole, a uloga joj je donijela nominaciju za Teen Choice Award u kategoriji filmskog otkrića. Nakon snimanja vratila se u školu i maturirala 2005. godine.

Serena van der Woodsen i svjetska slava

Blake Lively dobila je ulogu Serene van der Woodsen u televizijskoj seriji "Gossip Girl" 2007. godine. Priča o privilegiranim tinejdžerima s njujorškog Upper East Sidea ubrzo je postala veliki televizijski fenomen, a Serena, elegantna plavuša s burnom prošlošću, jedan od zaštitnih znakova serije. Serija "Gossip Girl" nije utjecala samo na televizijsku popularnu kulturu nego i na modu. Odjevne kombinacije glavnih likova redovito su privlačile pozornost medija, a Lively je zahvaljujući seriji postala svojevrsna modna ikona. Popularnost joj je 2008. donijela Teen Choice Awards za televizijsku glumicu i televizijsko otkriće.

Foto: Andrew Eccles

Godine 2007. započela je vezu s kolegom Pennom Badgleyjem, koji je glumio Dana Humphreyja, Sereninu veliku ljubav u seriji. Njihova veza završila je 2010. godine. "Gossip Girl" prikazivao se sve do prosinca 2012., a Lively je tijekom tih godina postupno gradila i ozbiljniju filmsku karijeru. Važan korak dogodio se 2010. kada je glumila u kriminalističkom trileru "The Town" redatelja Bena Afflecka. Godinu poslije pojavila se u superherojskoj ekranizaciji Green Lantern zajedno s Ryanom Reynoldsom. Film nije ostvario očekivani kritički i komercijalni uspjeh, ali se pokazao iznimno važnim za njezin privatni život. Prijateljstvo i poznanstvo s Reynoldsom s vremenom su prerasli u ljubavnu vezu.

Filmsku karijeru nastavila je 2015. romantičnom fantastičnom dramom "The Age of Adaline", u kojoj je utjelovila ženu koja nakon neobične nesreće prestaje starjeti u dobi od 29 godina. Godine 2016. predvodila je triler "The Shallows", u kojem se njezin lik pokušava spasiti od morskog psa, a zatim je ostvarila zapaženu ulogu uz Annu Kendrick u filmu "A Simple Favor" te se nedavno pojavila i u nastavku filma. Godine 2020. okušala se i kao osvetnica i ubojica u akcijskom trileru "The Rhythm Section".

Pravna drama s kolegom iz filma

Nakon nekoliko mirnijih godina, Lively se 2024. vratila na veliko platno. Posudila je glas liku u fantastičnoj komediji "IF", a kratko se pojavila kao Lady Deadpool u filmu "Deadpool & Wolverine", čiju naslovnu ulogu Deadpoola tumači njezin suprug Ryan Reynolds.

Najveću pozornost ipak je privukla romantična drama "It Ends with Us", ekranizacija popularnog romana Colleen Hoover. Lively je utjelovila Lily Bloom, ženu koja se nalazi u nasilnoj partnerskoj vezi, dok je Justina Baldonija, njezina filmskog supruga, ujedno potpisao i režiju filma.

Nekoliko mjeseci nakon premijere filma odnos između njegovih glavnih zvijezda prerastao je u ozbiljan pravni spor. Lively je Baldonija optužila za seksualno uznemiravanje tijekom produkcije te je u prosincu 2024. protiv njega podnijela tužbu. Spor između Blake Lively i Justina Baldonija završio je u svibnju ove godine nagodbom malo prije početka suđenja, nakon što je sud prethodno odbacio većinu Livelyjinih zahtjeva, uključujući njezine one za seksualno uznemiravanje, dok su neki zahtjevi povezani s odmazdom ostali otvoreni. Baldonijeva protutužba vrijedna 400 milijuna dolara protiv Lively, Ryana Reynoldsa i drugih bila je odbačena još u lipnju prošle godine.

Foto: Profimedia

Zbog spora je navodno prestalo i njezino prijateljstvo s pjevačicom Taylor Swift, koja ju nije pozvala ni na vjenčanje s Travisom Kelceom.

Brak s Ryanom Reynoldsom i četvero djece

Blake Lively i Ryan Reynolds počeli su se viđati 2011. godine, a njihov je odnos brzo postao ozbiljan. U travnju 2012. kupili su zajednički dom u saveznoj državi New York, dok su detalje planiranog vjenčanja uspješno skrivali od javnosti.

Vjenčali su se 9. rujna 2012. u blizini Charlestona u Južnoj Karolini, na imanju Boone Hall Plantation. Svečanosti je prisustvovalo oko 70 gostiju, a na proslavi je nastupila Florence Welch, pjevačica sastava Florence and the Machine. Prije veze s Reynoldsom Lively je, među ostalima, bila povezivana s Leonardom DiCaprijem.

Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire

Lively i Reynolds danas imaju četvero djece. Njihova prva kći James rođena je u prosincu 2014., a druga kći Inez stigla je u rujnu 2016. Treća kći Betty rođena je 2019. godine. Dolazak četvrtog djeteta Lively je otkrila na vrlo nenametljiv način u veljači 2023., kada je objavila fotografiju na kojoj više nije bila trudna. U srpnju 2024. javnost je doznala da je njihovo najmlađe dijete dječak koji se zove Olin.