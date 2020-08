Majka je dosad za svoje k\u0107eri napravila sve \u0161to je bilo u njezinoj mo\u0107i kako bi postale poznate i dobrostoje\u0107e.

<p>Glava u obitelji Kardashian i Jenner, majka <strong>Kris Jenner</strong> (64) poznata je po svojoj izreci 'Dobro ti ide, dušo', koju često govori svojim kćerima. S obzirom na to da su <strong>Kylie Jenner </strong>(23) i <strong>Kim Kardashian </strong>(39) dobile milijune prodajući svoju liniju kozmetike, čini se da dio kolača želi i mama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sve o nedavnom skandalu u slavnoj obitelji</strong></p><p>Ipak, čini se da ne želi tražiti od njih da joj udijele koji milijunčić već do njega želi doći sama. Prvi put je tu rečenicu izgovorila 2007. u reality showu 'Keeping Up With The Kardashians', a sad je zatražila da tu izjavu 'zaštiti' i s njome krene u 'borbu za novac'.</p><p>Tu bi uzrečicu Kris stavila na razne proizvode poput odjeće, kozmetiku, dječje i kućne potrepštine, ali i u knjige i časopise. Rečenicu otada koristi redovito, s možda još i više entuzijazma nego tada. Ne samo da je koristi u govornom već i u pisanom jeziku pa je tako često napiše u komentarima ispod fotografija njezinih 'dragulja'.</p><p>Tako je nedavno izašao video spot za novu pjesmu <strong>Cardi B</strong> u kojem je i najmlađa članica klana Kardashian/Jenner, Kylie. Odjenula je seksi haljinu, koja joj ističe atribute, a mama Kris napisala joj je upravo dobro im znanu rečenicu. Pratitelji su oduševljeni idejom i predviđaju joj uspjeh.</p><p>Majka je dosad za svoje kćeri napravila sve što je bilo u njezinoj moći kako bi postale poznate i dobrostojeće.</p><p>Iako ni ona financijski ne stoji loše, čini se da joj love nije dosta pa će se potruditi i da sama sebi izgradi svoje carstvo. </p><p> </p>