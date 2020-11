'Nije me nitko zvao za posao, ali snaći ću se. Uskoče mi prijatelji'

<p>Glazbenik <strong>Goran Bare</strong> (55) nedavno je otvoreno priznao na televiziji kako se našao na rubu egzistencije. S obzirom na to da zbog još uvijek aktualne pandemije korona virusa nema nastupa, a upitno je i kad će sa svojim Majkama moći na pozornicu, nije mu nimalo lako. </p><p>- Ja bih volio da mene netko zaposli, ako netko treba DJ-a na radiju ili kopača krumpira. Ili prodavača jer ja imam trgovački ispit, imam i ugostiteljski ispit također, tako da mogu biti i konobar. Ja sam čovjek totalno bez primanja, živim na rubu egzistencije, ako netko treba radnika neka me nazove - ispričao je zabrinuti roker.</p><p>Nije mu se otada još uvijek nitko javio i ponudio mu posao, priznao nam je Bare, no ne gubi nadu i optimističan je. </p><p>- Zasad nitko ništa, ali imam ponude za dvije radijske reklame - kaže nam iskreno neuništivi vinkovački glazbenik.</p><p>Ove godine koncerti koje je uspio odraditi mogu se izbrojati na prste jedne ruke. Sve je odgođeno za neka bolja vremena ili u potpunosti otkazano. </p><p>- Snaći ću se ja već nekako. Pomogne mi i moja izdavačka kuća Croatia Records kad je baš gadno, a uskoče mi i prijatelji. Bit će kako bude - pojašnjava roker, koji ipak vjeruje da će se i ova trenutačno loša situacija okrenuti na bolje.</p><p>U karanteni je vrijedno radio na novom albumu, ali jasno je da su koncerti uvjerljivo najznačajniji prihod glazbenika. Nitko više ne prodaje ozbiljne naklade, ‘kapne’ tek nešto od tantijema. Priznao je neuništivi Bare na televiziji i kako ga ljute dvostruka mjerila oko epidemioloških mjera.</p><p>- Ako se u crkvama može naći dvije tisuće ljude, ja ne znam zašto se onda ne bi mogli naći i na koncertu. Vjerojatno zato što nas čuva Nečastivi, a njih čuva Bog - zaključio je.</p><p>Bio je Bare posljednjih dana gost i u popularnom Podcast Inkubatoru te je otkrio zanimljiv detalj iz razdoblja dok je igrao nogomet.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Igrao sam u Dinamu iz Vinkovaca. Ono što igra Busquets u Barceloni, ja sam to igrao u Dinamu. Bio sam nešto kao što je bio Ivica Šurjak u Hajduku, mogao sam igrati na više pozicija. Bio sam jako talentiran i veliki potencijal, a igrao sam do 13. godine - ispričao je roker.</p>