Nije nemoguća misija: Šesti dio Cruiseove sage pokorio kina

Glumac koji u svojoj karijeri nije imao osobito puno promašaja, Tom Cruise, još jednom je pokazao kako gotovo svaki film u njegovim rukama može postati blockbuster. Tako se dogodilo i s najnovijim filmom iz franšize o tajnom agentu Ethanu Huntu, 'Nemoguća misija: Raspad sistema'.

Film je od samog početka prikazivanja uspio dobiti gotovo isključivo odlične ocjene kritičara, pa tako drži najviši rezultat od svih filmova iz franšize, 97% na stranici Rotten Tomatoes. Ne samo to, već je i publika oduševljeno pohrlila u kina, dovevši film na prvo mjesto u SAD. Film je samo preko vikenda uspio zaraditi 153.3 milijuna dolara diljem svijeta.

Iza sebe je 'Nemoguća misija' ostavila 'Mamma Mia 2', 'Pravednik 2', 'Hotel Transylvania 3' te 'Teen Titans Go! to the Movies', na preostalim mjestima top ljestvice.

Foto: Twitter/Screenshot

I u novom nastavku Tom Cruise izvodi nevjerojatne vratolomije, često opasne po život. Već smo naviknuli na to da poznati glumac svoje akcijske scene voli izvoditi sam, rijetko kada uz pomoć kaskadera.

Najbolje namjere često se vraćaju da vas progone. U novom nastavku 'Nemoguće misije', Ethan Hunt (Tom Cruise) i njegov tim MMF-a (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) zajedno sa saveznicima (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan), nađu se u utrci s vremenom kada misija krene po zlu. Henry Cavill, Angela Bassett i Vanessa Kirby pridružit će se dinamičnom timu s redateljem Christopherom McQuarriejem na čelu.

Film 'Nemoguća misija: Raspad sistema', u distribuciji Blitza, u svim kinima pogledajte od 2. kolovoza u IMAX, 3D i 2D formatima.

Tema: FILM