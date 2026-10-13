Nije popila lijekove: Selma Blair plakala na sudu, prijeti joj 7 godina zatvora, istražuje ju i FBI

Selma Blair (54) izjasnila se da nije kriva po optužbama za dva kaznena djela napada drugog stupnja te ju je sutkinja pustila da se brani sa slobode uz plaćanje jamčevine.

Blair je u nedjelju privedena po slijetanju zrakoplova Delta u zračnu luku JFK u New Yorku nakon što je na letu kompanije Delta udarila jednog člana kabinskog osoblja i ugrizla drugog. Navodno je htjela i otvoriti vrata zrakoplova. Glumicu je u zračnoj luci JFK dočekala policija koja ju je svladala te prevezla u bolnicu na liječničku procjenu. Tijekom vožnje, navodno je više puta nogama udarila policajca lučke uprave u glavu. U bolnici je, pišu američki mediji, napala i medicinsku sestru, koja je poslije podnijela prijavu protiv nje, zbog čega joj je sud odobrio zaštitnu mjeru.

Selmino pojavljivanje na sudu u ponedjeljak odnosilo se na napad na lučkog policajca i medicinsku sestru te će se na sudu ponovno pojaviti 19. siječnja 2027. U slučaju da ju sud proglasi krivom, prijeti joj od dvije do sedam godina zatvora. Napad u zrakoplovu, pak, spada pod federalnu nadležnost i taj je slučaj preuzeo FBI.

Selmin odvjetnik Shawn Barnes rekao je na sudu kako glumica nije uzela lijekove koji su joj propisani za multiplu sklerozu te da je ranije pala i udarila glavom. Dodao je kako se na let ukrcala nakon završetka snimanja na kojem je radila 'duge i iscrpljujuće sate'.

- Ti čimbenici, u kombinaciji s nadmorskom visinom, doveli su do stanja teške zbunjenosti i dezorijentiranosti. Ovo nije bio namjeran napad, rekao je Barnes, dok je drugi odvjetnik, Joshua Reitzas, glumici brisao suze sa lica jer je ona na sud dovedena u lisicama. Reitzas je apelirao na sutkinju da uzme u obzir glumičin dosadašnji rad istaknuvši kako ona predstavlja 'zlatni standard' u svojoj profesiji.

- Gospođa Blair ne bi trebala imati povlašten tretman zato što je slavna osoba, odgovorila mu je sutkinja Indira Khan. Predstavnik glumice rekao je za PageSix da je do navodnog neprimjerenog ponašanja došlo zbog hitnog zdravstvenog stanja.

- Nakon slijetanja odmah joj je pružena liječnička pomoć i trenutačno je u stabilnom stanju, izjavio je predstavnik.

The 91st Academy Awards - Vanity Fair Party - Los Angeles | Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Page Six je objavio i snimku komunikacije pilota s hitnim službama, koja otkriva kakve su ozljede zadobili članovi posade. Prema snimci jedan je imao krvav nos, a drugi tragove ugriza. Pilot je tijekom leta prijavio problematičnu putnicu te zatražio da ih nakon slijetanja u zračnu luku JFK dočekaju policija i medicinsko osoblje. Zbog incidenta su proglasili izvanrednu situaciju, a zrakoplov je sigurno sletio.

A separate delta incident dal938 declared an emergency to jfk. Requested Leo and medical personnel for 2 flight attendants involved in an altercation with an abusive passenger. Via @theATCapp https://t.co/uU9Npmi6V7 — Steve (@Dirt_Diver_24_7) October 12, 2026

Blair ovo nije prvi incident. U lipnju 2016. iznesena je iz zrakoplova na nosilima nakon uznemirujućeg događaja tijekom leta iz Cancúna u Meksiku, za Los Angeles. Blair je putovala sa tada 4-godišnjim sinom Arthurom i njegovim ocem, modnim dizajnerom Jasonom Bleickom, kada je navodno počela plakati i izgovarati uznemirujuće tvrdnje o muškarcu koji je zlostavlja.

Svjedoci su rekli da je Blair u prvom razredu zrakoplova pila vino prije nego što je počela izgovarati rečenice poput: 'Tuče me. Ubit će me'. Dvoje medicinskih sestara koji su se nalazili u zrakoplovu navodno joj je pokušalo pomoći, dok je pilot obavijestio nadležne službe da je putnica možda kombinirala alkohol i lijekove.

- Napravila sam veliku pogrešku. Nakon lijepog putovanja sa sinom i njegovim ocem pomiješala sam alkohol s lijekovima, zbog čega sam izgubila svijest i učinila stvari zbog kojih duboko žalim - izjavila je Blair tada.