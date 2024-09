Nik Titanik otvara izložbu nikad viđenih karikatura: 'Svatko će se moći prepoznati u njima...'

Karikaturist, grafičar, ilustrator i grafički dizajner Nik Titanik idućeg ponedjeljka otvara samostalnu izložbu 'MI HRVATI'. U zagrebačkoj Galeriji Vladimir Filakovac s početkom u 19 sati predstavit će 12 karikaturalnih portreta najvećih hrvatskih stereotipa kojima smo imali zadovoljstvo svjedočiti zadnjih 30-ak godina hrvatske povijesti.

Uz njih će svoje mjesto zauzeti i karikature bivše predsjednice, bivših i sadašnjeg predsjednika. Bit će predstavljeno i 18 posve novih i do sada neizlaganih radova. Karikature su provokativne, ali ne i uvredljive. Svatko će se moći prepoznati u barem jednom detalju, pa upravo zato i glavni slogan izložbe glasi: “… jer i veliki narodi se znaju šaliti na vlastiti račun.”

Foto: PROMO

- Nik Titanik karikaturu percipira kao korektiv društva, a njegova poznata krilatica “Humor je ozbiljan posao” u potpunosti sažima srž njegova djelovanja. U aktualnom ciklusu, Nik Titanik uspio je nesposobne političare, društvene parazite, sumnjive bogataše, birokrate, uhljebe svih vrsta i oblika, špekulante, poltrone, lažne Hrvate, zlatnu mladež, te sav krkanluk, primitivizam, mito i korupciju sažeti u 12 karikaturalnih portreta koji ujedno predstavljaju kronologiju zbivanja u našoj zemlji u posljednjih 30 godina. Riječ je o onima koji čine i podržavaju vlast, sastavni su dio hrvatske birokracije i administracije, ali i o onima koji predstavljaju javni život i djelovanje, utjelovljuju nove postulate ljepote, a tijekom vremena postali su i simboli novih ljudskih vrijednosti i težnji. Svaki portret je slojevit i ismijava i razobličuje određene političke, socijalne i moralne iskvarenosti - ističe kustosica Švec Španjol.

- Nik Titanik polazi od stvarnosti, uopćujući osobine koje vežemo uz određene profile ljudi, ali i uloge koje oni igraju u društvu. Svojim istančanim, pronicljivim i povremeno oštrim humorom, Nik Titanik sažima aktualne pojave i stanja u društvu kroz uprizorenje 12 stereotipa putem kojih se dotiče rapidne degradacije ljudskih moralnih vrijednosti poentirajući tko i na koji način dolazi do rukovodećih i vladajućih pozicija u društvu te tko i na temelju kakvih uspjeha se danas smatra uspješnim – je li riječ o humanističkom, pedagoškom, obrazovnom, znanstvenom i tehnološkom napretku ili o poltronima i kvazi-zvijezdama bez pokrića - navodi dalje.

Zagreb: Otvorenje izbložbe Nika Titanika povodom 25 godina karijere | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

- Karikature Nika Titanika povremeno su oštre, direktne i provokativne, no istovremeno one nisu uvredljive i vulgarne. Nik Titanik vlastito djelovanje ne percipira kao posao već način života. Karikatura za njega predstavlja kritički korektiv društva, no isto tako i osobnu terapiju i borbu protiv sustava u kojem živimo. Sve ono doživljeno i spoznato, Nik procesuira, obrađuje i pretače u karikaturu. Kroz stereotipe, on komunicira i vlastite traume i iskustva koja je doživio tijekom tridesetogodišnjeg bilježenja i komentiranja političke i društvene svakodnevnice u Hrvatskoj. Pritom, ne štedi ni sebe te ukazuje da smo svi krvavi ispod kože i da smo svi griješili, ali istovremeno imamo i mogućnost, ali i odgovornost, putem introspekcije doći do samospoznaje i postati bolji ljudi - zaključila je kustosica.

Foto: PROMO

Izložba ostaje otvorena do 10. listopada 2024. Nakon svečanog otvorenja izložbe u Zagrebu u rujnu ove godine, izložba “MI HRVATI” će krenuti na svoje putovanje Hrvatskom u 2025. godini.