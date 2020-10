- Prestanite se bojati nepopularnih mi\u0161ljenja. Ljudima se ne\u0107e svi\u0111ati\u00a0kad ka\u017eete da ste protiv abortusa. Kakva je sramota biti protiv ubojstva? To je bila nekad sramota re\u0107i Hitleru, da se ne sla\u017ee\u0161 da ubija \u017didove...\u00a0Ista stvar! Samo \u0161to je upakirano u 'vlastiti izbor'. Ne, ja se ne sla\u017eem s ubojstvom. Ne, ne osu\u0111ujem \u017eenu koja to \u010dini. Zato \u0161to to nije moje pravo. Osu\u0111ujem grijeh koji ona \u010dini, to je razlika - rekla je me\u0111u ostalim.

Nika Antolos: 'Ja Halloween provodim u molitvi i bdjenju' Svima je već poznato da Halloween potječe od Kelta, od neopaganizma, samo sto je romantizacija maski i tame na tu noć pretvorila poganska vjerovanja u euforiju i zabavu za čovjeka danas, rekla je <p>Bivša članica grupe 'Feminnem',<strong> Nika Antolos</strong> (31), nerijetko komentira društvene teme, a sada je progovorila o nadolazećem Halloweenu.</p><p>- Svima je već poznato da Halloween potječe od Kelta, od neopaganizma, samo sto je romantizacija maski i tame na tu noć pretvorila poganska vjerovanja u euforiju i zabavu za čovjeka danas - rekla je za <a href="https://story.hr/Celebrity/a147826/Nika-Antolos-Ja-Halloween-provodim-u-molitvi-i-nocnom-bdijenju.html">Story</a>.</p><p>- Ipak, to nikako ne znači da je proslava toga dana izgubila na svome značenju. Ja Halloween provodim u molitvi, noćnom bdjenju, u duhovnim očima gledano - idem u boj - dodala je.</p><p>A evo što pjevačica kaže slijedi li njezina kćerkica <strong>Sienna</strong> mamine stope.</p><p>- Ona je osviještena mala djevojčica sama po sebi, Bog je njeno srce itekako blagoslovio - ispričala je.</p><p>Inače, glazbenica se nedavno na Instagramu osvrnula na abortus.</p><p>- Prestanite se bojati nepopularnih mišljenja. Ljudima se neće sviđati kad kažete da ste protiv abortusa. Kakva je sramota biti protiv ubojstva? To je bila nekad sramota reći Hitleru, da se ne slažeš da ubija Židove... Ista stvar! Samo što je upakirano u 'vlastiti izbor'. Ne, ja se ne slažem s ubojstvom. Ne, ne osuđujem ženu koja to čini. Zato što to nije moje pravo. Osuđujem grijeh koji ona čini, to je razlika - rekla je među ostalim.</p>