No sada je pjeva\u010dica objavila kako se osje\u0107a puno bolje, a bol je, tvrdi, potpuno nestala.\u00a0

- Ovako se osje\u0107am. Osje\u0107am se toliko dobro u svom tijelu da za to nema slova. Sve to ja vi\u0161e nemam. Postavljena dijagnoza, ote\u017eano disanje, hodanje, odlazak na wc... Kad te bolovi lu\u0111a\u010dki propadaju, noge i ruke trnu, vrtoglavice prisutne kroz cijeli dan, mu\u010dnine, nikakav san, konstantni umor, Brain-fog. Pa do toga da nisam mogla hodati u lijevo (to je bilo presmije\u0161no \u010dak i da bih se prestra\u0161ila) - napisala je Nika i dodala kako je za sve zaslu\u017ena jedna \u017eena \u010dijeg se protokola strogo dr\u017eala.\u00a0

- Ne zanima me tko \u0161to o njoj pri\u010da, ne znam smeta li im vi\u0161e to \u0161to vjeruje u Isusa ili \u0161to besplatnim savjetovanjem za prehranu spa\u0161ava ljude od svih mogu\u0107ih dijagnoza. Ja znam samo jedno, ja zaboravim i da imam tu neku MS\u00a0jer ne vjerujem da je vi\u0161e i imam... Protokol je toliko jednostavan i za sve jako, jako sli\u010dan\u00a0- dodala je.\u00a0

U borbi s bole\u0161\u0107u velika su joj podr\u0161ka i \u010dlanovi obitelji, naro\u010dito njezina k\u0107i\u00a0Sienna\u00a0(6).

- Ona zna da je to dio maminog kri\u017ea zato ona kri\u017e ne smatra ne\u010dim groznim. Ona je ta koja gleda dok se ja molim kada mi je lo\u0161e, mnogo\u010demu je svjedo\u010dila u vjerskom \u017eivotu, ali nikad egzorcizmu, dijete je premaleno za to - rekla je Nina prije nekoliko mjeseci.\u00a0