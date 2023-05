Nika Turković za 24sata: Sebi bi prije pet godina dobro očitala bukvicu, ali ponosim se svime

Mislim da svatko ima neki svoj mali praznovjerni moment u životu, u mom slučaju to bi bila brojka 11 koja me pratila kroz sve prekretnice na mom putu, bilo da su bile neke loše ili jako dobre stvari, nekako su se vezale upravo uz tu brojku, priča nam glazbenica Nika Turković o svom novom albumu '11' i priznaje zašto je odabrala baš taj broj.

-Album ima 11 pjesama i kako priča neku ljubavnu priču kroz period od 3 godine, bilo mi je uz sve navedeno i lijepo da ‘11’ i označava dvije zasebne jedinice koje čine cjelinu. Sve mi se to nekako u mojoj glavi lijepo posložilo, pa sam album i odlučila nazvati upravo tako – dodaje mlada pjevačica koja je svoj prvi veliki samostalni koncert održala u Zagrebu.

S nama je podijelila svoje doživljaje i dodala kako se veseli i tome što uskoro priprema nastup za Sea Star.

- Iskreno, ja se proteklih koncerata u Zagrebu, Beogradu i Šibeniku gotovo ni ne sjećam jer imam neki osjećaj da sam si izašla iz tijela i samo kompletno bila neka druga osoba, što je sjajno jer sam se manje brinula – našalila se Nika.

- Koncerti su bili prekrasni, meni posve nerealni zapravo, publika je bila magična i zbilja sam se osjećala kao da sve to što sam godinama radila i nekako pripremala, napokon ima smisla. Jako se veselim našoj sljedećoj velikoj postaji, upravo Sea Star festivalu. Na toj sam prilici beskrajno zahvalna, a uskoro dolazi i još datuma – otkrila je.

Priznaje kako je u svoj novi album uložila zadnje tri godine karijere, a dosta se toga u Nikinom životu od tada promijenilo.

- Odrasla sam. Mislim da sam s ovim albumom htjela to i prikazati - što se sve promijenilo i na koji način od početka, pa do ovdje gdje se upravo nalazim. Neizbježno je da se mijenjamo i da se to očituje upravo u svemu što radimo, a mislim da ovaj album to baš lijepo i prikazuje. Inspirirala sam se brojnim stvarima kroz godine – objašnjava nam pjevačica.

- Pokušavam uvijek prenijeti neku stvarnu emociju koju upravo proživljavam ili barem koju sam prošla i jako ju dobro poznajem jer mislim da jedino tako zaslužujem neko povjerenje slušatelja, ali i neku mogućnost poistovjećivanja s istim. Sve pjesme jesu nekako različite, ali nekako i povezane, posebno jer sam ih sve pisala i jer ih (nadam se) moj vokal i produkcijska glava Ivana Pešuta lijepo slažu u cjelinu – kaže Nika koja se našla i u glumačkoj ulozi.

- Pa iskreno, bila sam sasvim slučajno pozvana na neki glasovni test pred koju godinu i pol, što je prošlo super i zbilja sam otkrila da mi je taj svemir skroz zabavan i čak prirodan – otkriva nam Nika koju ćemo moći čuti u sinkroniziranom filmu 'Mavka čuvarica šume'.

- S druge strane, ne znam bih li se odvažila za neki glumački pothvat, jer mislim da mi ovo upravo dobro ide zato što me nitko ne mora gledati, već to sve odrađujem iza kulisa – priznaje.

- U sinkroniziranju ću se zasigurno još okušati, jer eto, moram reći da sam zbilja uživala u ovom projektu – dodaje Nika koja svoje slobodno vrijeme izvan okvira javnosti provodi s voljenima.

- Volim prirodu, volim dobru seriju ili film, obožavam kuhati i putovati, ali nekako mi je najvažnije da to imam priliku dijeliti s ljudima koje volim, kojih zaista imam mnogo – objasnila nam je i priznala što bi poručila Niki od prije 5 godina.

- Joj, imala bih joj za svašta očitati bukvicu, ali možda je bolje da ne mogu ništa sama sebi sugerirati i da smo svi baš takvi kakvi jesmo zbog svojih grešaka i padova, jer inače ne bismo bili gdje jesmo. Tako da zapravo, ja sam maloj Niki zahvalna za sve ‘pogrešne’ korake, jer danas zbog nje koračam pametnije i ponosim se onime što jesam – dodaje Nika za kraj.