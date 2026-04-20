Nika Turković za 24sata o životu i karijeri: 'Cijenim, poštujem i volim svoje ljude više od ičega'

Nika Turković jedna je od najuspješnijih kantautorica novije generacije naše scene, vlasnica je dva studijska albuma i nekoliko singlova koji su bili u vrhovima domaćih top ljestvica. Uskoro se vraća pred zagrebačku publiku, a koncert će održati 30. travnja u Vintage Industrial baru. U intervjuu za 24sata osvrnula se na svoju karijeru, privatni život te je otkrila što očekuje publiku na skorašnjem koncertu. Za nastup u Vintage Industrial Baru posebno ju veseli intimnija atmosfera.

- Moram reći da mi je prošle godine Vintage ostavio tako dobar osjećaj baš zbog blizine publici, manje veličine kluba i činjenice da smo se baš razgovarali jedni s drugima, tako da se tome jako radujem i jedva čekam - kaže pjevačica te je otkrila što priprema za taj nastup.

- Za početak ćemo prvi puta odsvirati zadnji singl "Samo ljubili", što iskreno jedva čekam, a odsvirat ćemo i nešto što još nije izašlo, tako da će dobiti još jednu pretpremijeru. Pripremamo i novi merch koji će se 30. travnja moći ekskluzivno kupiti baš na koncertu, a spremili smo i još neka mala iznenađenja, ali njih ostavljam za sami koncert! Nadam se da će publika biti sretna i da ćemo ispuniti očekivanja - komentirala nam je. Otkrila je i što je inspiriralo novi singl te s kime je na pjesmi radila.

- Novu stvar je kao i većinu toga što pišem, inspirirao moj stvari život, pa sam naravno tu tematiku još malo nadogradila za umjetničku slobodu. Mislim da je svima jasno o čemu se tu radi, ali volim da si svatko pronađe svoju priču, tako da ostalo prepuštam na interpretaciju slušateljima. Na glazbi sam radila s Antoniom Perinom, tekst sam pisala ja, a aranžman je naravno radio Ivan Pešut - priča nam Nika te je dodala što joj je bilo najizazovnije u stvaranju te pjesme:

- Da ne kažem sve prostote koje sam htjela. Ivan Pešut me isfiltrirao i potrudio se da ipak ostanem pristojna, hvala mu na tome - istaknula je. Turković priča kako ju u karijeri najviše motivira to što je iznimno kreativna u posljednje vrijeme.

Foto: Borna Meter

- Ne znam do čega je to i što se posebno promijenilo, ali neću previše preispitivati, samo ću ići s time. Ne bunim se svakako. Novi planovi se nižu, imam neke ciljeve koje sam si zacrtala i do kojih trebam marljivo raditi, tako da ću šutjeti i raditi, u nadi da ću te ciljeve ostvariti. Sve naravno, najavimo na vrijeme - priča pjevačica. Komentirala je i za što smatra da joj je bio najveći izazov u karijeri te kako je to prevladala.

- Mislim da su mi generalno najveći izazovi uvijek bili miješanje tog privatnog s poslovnim i tim nekim izmišljenim ‘javnim’ životom. Većinu sam prevladala odrastanjem, ali i time što sam naučila presložiti prioritete, balansirati svoje stvari i znati kako reći ne - kazala je Nika te je otkrila što ju privatni najviše veseli u ovom trenutku.

Foto: Instagram/Nika Turković

- Moji najdraži ljudi i moj pas. Bez svojih ljudi i prijateljica, nisam sigurna da bih još bila ovdje, radila ovo što radim, trudila se, a ni nužno bila pri sebi. Cijenim, volim i poštujem svoje ljude više od ičega i svaki dan sam zahvalna na njima - istaknula je kantautorica. Smatra da ne živi intenzivan glazbeni život, no nada se da jednom hoće, te kaže kako zasad nema prevelike izazove balansiranja glazbe i privatnog života.

- Jako sam generalno dobro organizirana i pedantna, pa mi te stvari uvijek pružaju neko zadovoljstvo. Volim se dobro posložiti, sve isplanirati, imati zadatke i ciljeve, što mislim da mi u ovom poslu ide u prilog. Kao i u svemu, vrednujem dane kad ne radim ništa i oni su mi super za reset, nakon kojeg obično mogu sve. Kod mene je sve samo dobar plan - iskrena je pjevačica. Za kraj je otkrila ima li neke rituale koji joj pomažu održati ravnotežu između karijere i privatnosti.

- Pametno prioritiziranje i takozvani ‘me day’ kad se bavim sobom. Kad čistim, imam masku na licu, gledam trash reality televiziju i kad se posvetim sebi. Isto tako, prioritiziranje kvalitetnog vremena koje provodim sa svojim ljudima, jer mi je to mentalna higijena i stabilnost bez koje ne mogu. To sve skupa me drži na mjestu, tako da se to ne preskače - zaključila je.