Nikad burnije na imanju, Darko bez pardona: 'On je obični idiot'

Ujedinjena obitelj boravi u štali, a Doroteja i Darko za to vrijeme su u izolaciji nakon sukoba s vođom Davorom. "Jutro je počelo rano, Manuela i Jelena bile su na nogama, sve smo ujutro obavili", otkrio je vođa. Sluge im nisu poslužili doručak, naspavali su se u izolaciji. "Zbog Davorovog bezobrazluka i ponašanja, Dora i ja smo odlučili da nećemo raditi i ići tamo za doručak. Hoće li se nešto promijeniti, hoće li se on ispričati, to ne znamo", komentirao je Darko. "Jako sam razočaran njima i ne trebam ih na 'Farmi'", svoj stav je pokazao Davor.

Vođa obitelji pokušava funkcionirati bez slugu, a Mario je poveo trening za Rebeccu, Manju i sebe. Ivan, Dario i Davor dotad rade na štali za magarca. Vođa obitelji donio je odluku da ipak slugama odnese hranu. "Neka dobiju hranu, iako je nisu zaslužili", komentirao je Davor svoju odluku. Davor se ispričao zbog svojih riječi, no i dalje mu dio kuće zamjera. "Nisam sam očekivala da će se ispričati", ispričala je Doroteja. "Žao mi je zbog nekih ljudi koji moraju odrađivati poslove koje mi nećemo. Da Davor ima zdraviji pristup, možda bi sve bilo drugačije, ali dok je takav kakav je, Darko i ja nećemo odrađivati poslove", zaključila je.

Dok Davor ima problema sa slugama, oduševljen je Ivanom. "Pravi je farmer, stolar, imam povjerenja u njega stopostotno. Sve što napravi, napravi kako treba", zaključio je Davor. Dario je, pak, pomogao Rebecci da okupi ovce i koze, a potom se vratio na tjedni zadatak s dečkima. "S vremenom nismo baš jer moramo raditi i kućicu za glamping pa mi je drago da smo na vrijeme krenuli", ispričao je Dario.

Doroteja i Darko glavna su tema među kandidatima. "Možda Dora malo podilazi pod Darkov utjecaj, ali ne mogu razlučiti to", ocjenjuje Mario situaciju. Uskoro je imanje stigla Nikolina, uslijedio je duel sluga. "Morate izdržati, raditi i biti uspješni u zadatku jer vam to može značiti povratak u kuću na kraju ovog tjedna", rekla je Nikolina dobru vijest kandidatima. Najavila je potom borbu Doroteje i Darka. "Za naše planove je važno da Dora ostane u igri, a mislim da se meni lakše snaći u areni nego njoj", otkrio je Darko prije borbe.

Prije nego što krenula borba, Darko i Doroteja razgovarali su s Nikolinom o problemima s Davorom. "On je obični idiot, s moje strane neće doći do napretka", otkrio je Darko Davoru. "Sjede sat i pol nakon večere, suđe neoprano. Tanjur pojede, ostavi, ne pojede do kraja jer je neodgojeni krkan, ništa iza sebe čovjek ne opere", objasnio je svoj stav Davor. Sluga koji je izgubio, dobio je kamenčić od pobjednika.

"Izgledalo je kao da im se ne žuri. Vidim da imaju dogovor, ništa mi nije jasno", otkrio je Mario. Darko je vrlo polako gradio. "Nema sportske atmosfere, sve je bezveze", dodao je Dario. "Nešto se dogovaraju", zaključio je vođa obitelji i dodao da je to 'jadno'. "Pratim Doru, ne želim biti u prednosti, ubijam vrijeme da ne ispadne da se ne borim", zaključio je, pak, Darko. Darko je izgubio u duelu, Doroteja je pobijedila.

Davor je, time što je dobio dva kamena, u velikoj opasnosti da postane ovotjedni prvi duelist. Doroteja odlazi sama u kućicu u šumi. "Dora, vidimo se sutra", otpravila je Nikolina Doroteju. "Farmeri, prešli smo polovicu igre. Jeste li vi došli pobijediti ili? Zašto se ponašate kao da ste na pikniku? Počnite igrati za sebe", rekla je Nikolina kandidatima nakon duela. Darko se nada duelu s nekim iz protivničkog klana, a Doroteja dolazi u kuću, nije ni svjesna kakvo je iznenađenje čeka.

"Oni su se ovdje došli družiti", komentirao je Davor, a s njim se složio Dario. "Sviđa mi se njegova taktika što ne želi prikazati koliko je jak", komentirao je, pak, Darkovu odluku Mario. Za to vrijeme, Doroteja traži znakove koji bi joj mogli donijeti prednost u daljnjoj igri. Darko, Nikolina i Anđa komentiraju ostale i prva na meti će im se, čini se, naći Jelena. Nikolina zamoli Marija da proba ispipati Manuelu i njezino raspoloženje te je pridobiti.

Dotad, krenulo se i s radovima na glamping kućici, složno i snažno. Doroteja i dalje traži rješenje misterije, sve kako bi osvojila ulaznicu do finala. Trag do rješenja pronašla je u pragu vrata. Manja smatra da se njihov klan raspada. "Moram opet smisliti strategiju, Jelena ne zna igrati igru, Davor je previše emotivan, ja sam racionalna i mogu razgovarati, ali mi ne radi mozak", zaključila je Manja.