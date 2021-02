Taljat Selmani (83), poznatiji kao dida Toni, gostovao je u studiju RTL Direkta. Taljat tvrdi kako nikada nije imao gripu ni korona virus.

- Ja gripu nikad nisam imao. Ma kakva korona! Nisam imao ni koronu ni gripu. Za mene, koliko već godina imam, nikad nisam bio bolestan i ne vjerujem u bolest. Rekao sam, treba vježbati - rekao je Taljat, koji i dalje inzistira da se vježbati mora.

- Zašto ja nisam nikad bolestan bio? Ni tablete ni kod doktora. Stari, sad i mladi nažalost, uništili smo i zdravstvo i sve - kaže Toni.

POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti dide Tonija

Kaže da protiv svake bolesti rješenje je vježbanje pa tako i protiv korona virusa. Pandemije se ne boji.

- Trebaš biti muškarac. Bacili su jako lukavi, znaju oni gdje idu. Kod mene nemaju što tražiti. Prije nego se ustanem, ja vježbam. Treba trljati ruke, pete, tabane, prije nego se ustanete. Jastuk mi je loš. Boli me vrat pa trljam vrat. A ne da piješ tabletu tamo - ispričao je Toni pa dodao:

- Pljunem u krevet. Sam sam probao. Ta moja generacija i mlađi. Jedan dan nisam izašao i drugi dan sam htio ostati u krevetu. Lako se čovjek opusti. Sve je povezano s organizmom.

Kaže kako nema potrebe da se on cijepi protiv korona virusa, no drži se mjera, nosi masku... Zbog mjera radi suzbijanja korona virusa, Taljatu sve 'staro normalno' nedostaje. Opisao je kako izgleda njegov uobičajeni dan.

- Prvo ujutro popijem rakijicu, pa popijem kavicu, onda idem na Bundek. Nema ljepše meditacije nego kad vidiš prirodu, travu, drveće. Treba uživati u tome - kaže Toni.

Um je, govori dida Toni, najbitniji.

- U zadnje vrijeme ja vježbam bez hodanja, vježbam mislima. Mozak je nevjerojatan - rekao je dida Toni. Otkako je postao slavan, kaže Taljat, svi ga poštuju.

- I dalje me zaustavljaju. Mojoj gospođi to ne smeta. Kaže: 'Radi što ti duša hoće' - kaže Taljat, koji je u braku već 52 godine. Otkrio je i da se ne bavi kućanskim poslovima, već je za to 'zadužena' njegova supruga.

Imao je i poruku za kraj:

- Vježbajte, ne sekirajte se. Stres je najgora bolest. Daj Bože svima zdravlja i sreće.