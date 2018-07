Nikad nisam ni sanjao da ću se sudariti s glumcem Clooneyjem

Glumac George Clooney (57) nakon prometne nesreće na Sardiniji otišao je privatnim avionom sa suprugom, odvjetnicom Amal (40) i blizancima Alexanderom i Ellom (1) kući u London, piše Daily Mail. Clooney se u utorak, dok se vozio na motoru, sudario s autom u kojem je bio Antonello Viglino (65). Glumac se ulazeći u zrakoplov držao za rukohvat jer ima problema s jednim koljenom.

Foto: Profimedia

Sve se dogodilo u trenutku. U šoku sam, ispričao je vodoinstalater Antonello Viglino (65) za talijanske novine Corriere dela Sera. Talijan se požalio kako ništa nije vidio jer mu je sunce blještalo u oči.

#BREAKING: First pictures from #GeorgeClooney's accident in #Sardinia this morning (Giovanna Sanna). Clooney has been taken to Saint John Paul II Hospital and the injuries are not expected to be serious. pic.twitter.com/gScPrJ6Ix2