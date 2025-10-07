Nikad više neće biti toliko ljudi u Areni Varaždin: Oko 10.000 ljudi na Halidovom koncertu

Ulaznice su se prodavale, vjerojatno je došlo i do neke omaške u računanju, a tko zna koliko je ljudi ušlo preko kuma, strica, zaštitara, na dođem tog 10. prosinca 2010. godine kad su u Areni Varaždin nastupali Crvena Jabuka i Halid Bešlić u sklopu niza koncerata tad zajedničke turneje. I prije početka samog koncerta vidjelo se da će biti mnogo ljudi, ali baš toliko se i nije očekivalo.

Prema neslužbenim procjenama brojke su otišle i preko sigurnosnog rizika, a u trenutku koncerta sad pokojne bosanskohercegovačke zvijezde je u dvorani bilo 10.000 ljudi što se nikad prije nije dogodilo, a nikad se ni neće dogoditi s obzirom na nove sigurnosne protokole i ugostiteljske postave na parteru dvorane.

Gotovo da je maksimalan broj ljudi bio na parteru i na tribinama, a prema fotografijama koje možete vidjeti OVDJE teško je još negdje smjestiti čovjeka jer je već bilo pretrpano. Bez obzira na takvu gužvu, oko 10.000 ljudi u jedan je glas pjevalo s Halidom te večeri u Varaždinu.

Srećom se ništa nije dogodilo, a ovaj će koncert ostati upamćen kao najposjećeniji otkad je za potrebe Svjetskog rukometnog prvenstva 2009. godine izgrađena Arena Varaždin. Mnoga velika imena su tamo dolazila, mnoga velika tek će doći, ali nitko nikad neće biti kao Halide te večeri...