Nikita nagovorila djevojke i Damira da izvode poze iz Kama Sutre: 'Vidi se da ovo nije radio'

Jutro na Tomislavovoj farmi u showu 'Ljubav je na selu' započelo je špekulacijama Samante i Antonije o tome koju bi od njih farmer mogao prvo izbaciti. Za to vrijeme, Tomislav i Stela družili su se pored bazena, a Stelu je također zanimalo za koga se odlučio.

''Antonija'', prilično samouvjereno joj je odgovorio farmer, a njegov je odabir Stelu pomalo iznenadio.

''Mislila sam da će odabrati Samantu, s njom je najmanje komunicirao'', kazala je.

Ivo je jutro proveo u druženju s Katom, a zatim je sve svoje dame poveo na kupanje, no ni to nije prošlo bez rasprave.

Gordana je željela snimiti kako Kata i Ivo zajedno plivaju u moru, no Ivi se to nije svidjelo pa je počeo vikati na Gordanu ispred restorana punog ljudi.

''To me užasno pogodilo, to je scena na javnom mjestu'', komentirala je. ''Previše je zaokupljena sobom'', komentirala je Kata.

A na Milanovu imanju sve je bilo spremno za malo natjecanje u ruljenju kukuruza. Cure su spremno pristale prionuti zadatku, no svaka od njih trebala je malu pomoć farmera.

''Najbolje se snašla i najbolji rad ruku ima Ruža'', rekao je farmer pa proglasio pobjednicu.

Na Kruninoj farmi sve je bilo spremno za ručak, a Gordanu je zasmetao način na koji je Ines postavila stol. ''Ona želi biti u pravu i kad nije'', Irena je prokomentirala Gordanu.

Kad je stiglo vrijeme ručka, Irena je odbila jesti jer su je pileći batci previše podsjećali na zečje.

''Ne mogu to jesti. Sad sam ih dragala maloprije'', nije odustajala Irena iako su joj svi tvrdili kako je riječ o piletini.

''Ručak nije vrijeme za prepucavanje i svađu'', zaključila je Ines, ''U ovim bi godinama trebala već znati razlikovati pileće meso od zečjeg mesa'.

Irena je ipak odlučila otići od stola, a za njom je otišao i Kruno, pohvalivši Gordaninu piletinu.

Na Brankovoj farmi u tijeku je i dalje bila radna akcija, a Inna je imala savršen plan: ''Branko će se danas upoznati s ruskom ekstravagantnom masažom. Preporučit ću mu tatarsku masažu, ona je jako gruba''.

''Imaš li ulje za podmazivanje?'' pitao je farmer pa se našalio, ''Imamo mi ulje od motorne pile''.

A čini se kako na Damirovom imanju tulum nikad ne prestaje. U jednom trenutku Damir se počeo skidati, a dame su vrlo brzo prihvatile ideju o striptizu, posebice Josephina.

''Ja ne znam zašto se ona ponaša kao da je on jedini muškarac na svijetu. Ja nikad ne bih trčala tako jer ih ima zbilja na svakom ćošku. To mi je bilo malo jadno, kao da je očajna'', komentirala je Nikita.

Tomislav je za cure priredio mali poligon koji je uključivao skakanje u bazen, guljenje krumpira i skakanje u vrećama do cilja, a onu koja bude najbrža čeka velika nagrada. Stela je od zadatka odustala odmah jer ne zna plivati, a najspretnija je bila Antonija.

''Pa dobro, ona se najviše potrudila, njoj svaka čast ... Draže bi mi bilo da je bila Stela dobila, ali što je, tu je''.

Tomislav je pročitao pismo produkcije u kojemu piše da pobjednica s njim ide na romantični spoj u prirodu. ''Ali meni se ne ide, tako da od ovoga neće biti ništa'', poručio je farmer.

Ivo je dame poveo na izlet u Dubrovnik, ali tenzije između njega i Gordane i dalje su se nastavile.

''Jako me iritira i smeta njegovo ponašanje i prekidanje usred rečenice'', komentirala je Gordana, dodavši kako mu Branka i Kata sve toleriraju, ali ona neće.

''Ti mene lijepo sutra izbaci, riješi si sve probleme'', povrijeđeno je zaključila Gordana, još jednom predbacivši farmeru pretjerane aluzije na seks.

Branko je kišni dan iskoristio za branje grožđa, a Inni se to baš nimalo nije svidjelo.

''Falila mi je i glazba i piće'', imala je bolji prijedlog. Farmer Branko zadovoljno je kontrolirao što rade njegove dame.

Milan je Renatu, Mirjanu i Ružu poveo u šetnju, a dame su bile i više nego dobro raspoložene.

''Sve je predivno, samo je on previše tih'', komentirala je Ruža, ''Ne znam kako će se on snaći s tri žene''.

''Zbog ljubavi sam spremna učiniti svašta, nemam granica ako to osoba zaslužuje'', kazala je Renata pa sjela na traktor dok ju je Milan učio voziti, a ubrzo su to poželjele i ostale.

''Ruža se trudi od početka, zatrudnijet će koliko se trudi'', Renatu je i dalje kopkala njezina suparnica koja je u jednom trenutku farmeru donijela kolač, a on je i njoj ponudio zalogaj.

A nakon spornog ručka Kruno je i dalje tješio Irenu uz čašu vina.

''Haljina me se najviše dojmila kod Irene i njezina kosa, baš moj tip žene'', bio je zadovoljan farmer, a Irena je pohvalila njegovu gestu.

''Smeta mi što je Kruno na piću s Irenom, mogao je i nas povesti i izvesti'', Ines nije bilo drago.

Kruno je Ireni rekao kako se svidjela i njegovoj majci i kćerima, a ona mu je odgovorila kako bi ga željela što bolje upoznati i savjetovala mu da se konačno opusti.

''Volio bih s tobom i bliske susrete imati, nasamo'', rekao je farmer. ''Mislim da se to ne pita, to se uzme i radi'', poručila mu je Irena.

A u Ivanovcu, Nikita je imala posebne planove za završetak večeri.

''Pošto ja već godinama prakticiram Kama Sutru, odabrala sam tri-četiri pozicije pa da to izvedemo'', otkrila je drugima, a najšokiraniji bio je Damir.

''Vidi se da to nikada nije radio, iako tvrdi da je frajer'', komentirala je Nikita.

''Meni je bilo jako ugodno u njegovom krilu… U pozi naravno da sam se osjećala podignutom, napaljenom…'' Josephini se svidjela Nikitina igra.

''Ona je jako slobodnog duha, ja to nisam'', rekao je zbunjeni Damir te zaključio, ''Nisam se uzbudio… Bilo mi je malo neugodno pred curama i kamerama, nisam se mogao opustiti''.

