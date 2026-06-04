Nikola i njegova baka Klara koja je 'sjela u balon' su hit na mrežama: Putujemo po svijetu

'Sjela baba u balon' pjesma je koja posljednjih tjedana osvaja društvene mreže. Riječ je o dječjoj brojalici koju se već godinama prenosi s koljena na koljeno - no sada je zahvaljujući TikToku i Instagramu postala viralni hit. Korisnici društvenih mreža je prerađuju u techno i house verzije, a neki su je pretvorili čak i u narodnjak. Baš svi žele da bude dio njihovog videa.

Među onima koji su se priključili trendu je i influencer Nikola Brzak (27), koji je objavio video sa svojom bakom Klarom (78), s kojom putuje po svijetu. Materijala s njihovih putovanja nije nedostajalo pa nije teško bilo rekreirati ovu brojalicu. Do toga je došlo spontano, a našalio se kako im je jedino falio gramofon.

- Trendovi se mijenjaju iz dana u dan, a odjednom je ta pjesmica postala popularna i svako malo mi ju je algoritam izbacivao. Bio je petak i taman sam se vraćao s kave i skrolao po mrežama i opet mi iskoči jedno pet videa s tom pjesmicom. I pomislim 'Pa zašto ne bih ja objavio jedan s bakom kad već putujemo, bila je i u Londonu i u Parizu, kao malom mi je stalno kuhala griz'. I tako sam izvukao kadrove bake i stare fotke iz 2015. kad smo bili u Parizu i Londonu, sjetio se trenutka kad je u Veneciji uhvatila stasitog gondolijera da se pofotkaju i odlučio složiti video. Očekivao sam da će biti gledan, ali ne da će skupiti skoro dva milijuna pregleda i tako postati najgledaniji video na mom @brziputopis profilu. I eto, ono što sam malo prije rekao da se šalimo da je baka glavna zvijezda mojih mreža, više nije šala. Ovaj video je bio bakin prvi milion na Instagramu, a na TikToku niti jedan dosadašnji video nije uspio doći do miliona, ali ovaj je - rekao nam je Nikola.

Foto: Privatni album

Smatra da je video postao popularan zbog njegove bake koja je uvijek vesela i nasmijana.

Foto: Privatni album

- Ta njena energija se osjeti, a kadrovi se nisu mogli bolje poklopiti s tekstom pjesmice. Trudio sam se stavit baš najbolje kadrove koje imam, a najdraži mi je onaj s gondolijerom. I baš ta bakina spontanost nosi čar svega - dodaje.

'Sad ja vodim nju kako je ona vodila mene'

Iako ih je viralni video posljednjih dana doveo do još šire publike, Nikola i baka Klara zajedno putuju već godinama. Njihova priča nije nastala zbog društvenih mreža, nego puno prije nego što je njegov profil Brzi putopis uopće postojao.

Foto: Privatni album

- Baka i ja putujemo otkako znam za sebe, od malih nogu me vodila sa sobom na putovanja, a sad ja vodim nju. Kako je baka Mađarica, skoro svaki vikend smo bili u Mađarskoj. Prekretnica svega i naše prvo veliko putovanje i moj prvi let avionom bio je Pariz, 2015. godine kada smo i vlakom ispod La Manchea otputovali u London. Zahvaljujući njoj govorim mađarski i volim putovati. Uvijek sam bio onaj u društvu koji je svaki mjesec bio u nekoj drugoj državi i uvijek nas se pitalo za savjet više, pogotovo za Budimpeštu. Tako sam spontano prije dvije i pol godine odlučio otvoriti svoj blog Brzi putopis, promijeniti naziv profila u @brziputopis na društvenim mrežama i široj publici krenuti dijeliti savjete, vodiče i spontane trenutke s putovanja. Tako sam spontano u svojim objavama predstavio svoju baku jer je glavno pitanje bilo “S kim ja to putujem da me tako dobro fotka?” - smije se Nikola.

Foto: Privatni album

Kada smo ga pitali je li očekivao da će steći toliku popularnost, on je odgovorio:

- Sanjao jesam, ali očekivao nisam da će naše avanture toliko odjeknuti među publikom. Sada se već šalimo da je baka glavna zvijezda mog profila. Ali mi prije svega sve to radimo iz čiste ljubavi i uživamo u svemu, a ona je taman kada sam ja krenuo sa svime otišla u mirovinu nakon 53 godine rada pa joj je to sada skroz nova zanimacija.

Foto: Privatni album

Obišli su više od 30 država

Zajedno su proputovali, kako kaže, barem 30 država, većinom u Europi.

- U sklopu svojih solo avantura otputovao sam u New York i Maroko. S bakom sam bio od Velike Britanije, preko Francuske, Italije, Španjolske do Grčke, Malte i Cipra, a zajedno smo prošli i skoro sve zemlje srednje Europe. Italija nas svaki put osvaja, nedavno smo se vratili iz Rima i ture po Amalfiju u sklopu koje smo posjetili Positano, Capri, Ravello i Sorrento te obilježili 10 godina zajedničkih uspomena kada smo bili na istom dijelu Italije. Baku su jako dojmili Cipar i Malta, dok ja ne mogu prestati sanjati o New Yorku i jedva se čekam ponovno vratiti - govori ovaj simpatični mladić.

Kao najljepše lokacije izdvaja Tihany, Hévíz i Tapolcu u Mađarskoj; Kanjon Vintgar i Logarsku dolinu u Sloveniji; Apuliju, Sirmione, Veronu, Firencu i Ravello u Italiji te Lanzarote u Španjolskoj.

Foto: Privatni album

- Naravno, ne smijemo zaboraviti i Hrvatsku, koja s razlogom nosi nadimak 'Lijepa Naša'. Baka i ja ju baš volimo istraživati, ali često puta ju zanemarimo jer eto, let do Napulja košta 15 €. Nas je potpuno osvojio Brač kojeg smo prošli uzduž i poprijeko. Meni je predivno otići na plažu Brseč i Oprna, dok me gastronomija u Slavoniji potpuno osvojila - rekao je.

'Kad mi je loš dan, u mislima odlutam u Pariz'

Kada smo ga pitali koje mu je bilo najdraže putovanje, rekao je kako je pitanje teško - no ipak se odlučio za Pariz - jer je tada sve počelo.

- I dan danas se često sjetim tog predivnog putovanja, osjećaja leptirića u trbuhu prilikom uzlijetanja. Kada mi je loš dan, u mislima odlutam u ulice Pariza i odmah se oraspoložim. Na tom putovanju smo se puno smijali, od goluba koji nas je svako jutro budio na balkonu, a baka je prvo mislila da ju zezam, do bakinog sporazumijevanja rukama i nogama s recepcionerom da joj treba vadičep da otvori bocu vina. A možda i da ispravim grešku što nisam ni pod koju cijenu htio ići u Moulin Rouge i sada mi je zbog toga malo žao, ali obećao sam baki da ću ju voditi. Naravno ne zamjera mi jer sam tada bio tinejdžer i niti sam ne znam što mi je tada bilo u glavi - kaže Nikola.

Foto: Privatni album

Puno su, govori, trenutaka prošli prije nego što su krenuli s objavama na društvenim mrežama te ih se rado sjećaju.

- Jedan od takvih je bilo naše prvo putovanje u Rim, kada sam u glavi razmišljao i pomalo se brinuo, nadajući se da ću jednog dana moći imati taj luksuz kao moja baka i priuštiti nam putovanja i voditi nju kako je ona mene vodila. I sada mi nema većeg blaga od toga. Nisu mi bitni skupi auti, skupe krpice. Bitne su mi uspomene s njom jer ništa ne traje vječno - govori.

Foto: Privatni album

'Najbolji videi nastanu spontano'

Baka Klara mu do sada još nikad nije rekla da joj je dosta kamere i snimanja, a smatra kako neće jer ima jako puno strpljenja.

- Osim toga, niti ja nju ne volim previše gnjaviti i zamarati jer volim da sve ide spontano, ne treba ništa forsirati. Prije par godina i kad sam tek kretao sa svime nisam tako razmišljao. Ali što više ovo radim, to više primjećujem da ne treba sve biti savršeno. Ako ne ulovim baš taj kadar, nema veze, bit će neki bolji. Ne volim gubiti puno vremena na putovanju na slikanje jer nisam došao samo radi toga nego i uživati - rekao je influencer.

Dodaje kako je srećom njegova baka toliko prirodna da snimanje stvarno uspijeva iz prve ili iz druge.

- Čim idemo treći, četvrti ili peti put, više nije to to, nije više toliko prirodna i opuštena. Najlakše je kad izvadim kameru i akcija, iz prve pa kako ispadne. I na kraju stvarno takvi videi najbolje prođu. Nedavni hit je bio kad je baku u Sloveniji lupila alpaka. I nije ju baš slabo odgurnula, ali baka se zadržala na nogama - otkriva.

Foto: Privatni album

Baka Klara dnevno napravi i do 30.000 koraka

Pratitelji obožavaju baku Klaru, a kaže kako sve fascinira njena energija, snaga, kondicija i volja za životom bez obzira što je blizu 80. godine života.

- Čak 1200 stepenica na Capriju odradi bez problema, dnevno na putovanjima pređe i po 30.000 koraka i nije umorna. Češće ja sjednem odmoriti nego ona. Malo ipak usporim tempo i ako se penjemo uzbrdo, više puta stanemo, usporimo, ranije krenemo. Ona svako jutro vježba, skače na mom starom trambolinu, vozi sobni bicikl i dnevno napravi barem 8.000 koraka bez obzira je li sunce ili kiša. Uz to uči engleski i jako puno čita knjige, naravno na mađarskom - priča nam Nikola.

Foto: Privatni album

Putovanja izvan kamere izgledaju im vrlo jednostavno jer nisu zahtjevni i puštaju da stvari idu svojim tokom. Kako uglavnom zajedno putuju po Europi, ne planiraju baš puno unaprijed nego idu gdje ih put odvede.

- Volimo spontane trenutke, a kako ja pratim jeftine letove, često se dogodi da s danas na sutra otputujemo negdje. I to mi je najbolje s bakom jer kako je u mirovini uvijek je slobodna i spremna otići negdje. Na putovanjima puno hodamo i istražujemo, ali volimo i dobro pojesti. Uživamo u trenutku i malim stvarima, jer me baš baka naučila da je sreća u malim stvarima - kaže.

Foto: Privatni album

No putovanja ne idu uvijek glatko - pa su ponekad naišli na prepreke ili probleme.

- Svašta se izdogađalo. Neke stvari zbog kojih smo si sami krivi poput kazne u Italiji kad smo posjetili Cinque Terre i između gradova se kretali vlakom. Za svaki polazak smo imali kartu, ali za zadnju ne jer kontrole nikad nije bilo pa smo se išli prošvercati. Naravno došla je kontrola i dobili smo kaznu od 100 €. Meni se baš nedavno dogodila najneugodnija situacija ikad, na Siciliji, u Cataniji sam u gluho doba noći ostao bez smještaja. Sva sreća pa baka nije bila sa mnom, bio sam solo i tako sam u dva ujutro morao tražiti novi smještaj - otkriva nam influencer.

'Nije važno gdje smo nego da smo zajedno'

Pitali smo ga i tko je zahtjevniji na putovanjima - on ili baka.

- Definitivno ja. Baka je sretna i ako ode vlakom iz Čakovca do Ormoža. Ona baš zna uživati u malim stvarima i ne voli komplicirati. Bitno da se ide, da se uživa. Nedavno mi je rekla jednu super rečenicu: 'U životu mi nije uvijek bilo lako, ali nisam nikad bila nesretna. Sretna sam što sam radila, što imam krov nad glavom i što mogu toliko putovati'. Od nje sam zaista puno toga naučio - ističe.

Često ju, kaže, pita ima li kakvih želja i gdje bi voljela da idu da ima neograničenu svotu novaca. Prvo je kaže da bi htjela otići u Grčku na Krf i Skopelos gdje je sniman film Mamma Mia. No kada ju pita ponovo i kaže da stvarno zamisli da ima sve novce i vrijeme svijeta, ona odgovara: 'Bilo gdje da me odvedeš bit ću sretna jer mi nije važno gdje smo nego da smo zajedno'.