Nikola Tesla u Šibeniku će dobiti spomenik koji će svijetliti...

Važan je to datum u hrvatskoj povijesti, prvi smo grad u svijetu koji je dobio sustav proizvodnje i primjene izmjenične struje. Manifestacija je skromna i organizirana prema epidemiološkim mjerama, kaže direktor TZ

<p>Bio je 28. kolovoza 1895. kad je u Šibeniku zasvijetlila prva žarulja na izmjeničnu struju. Na Krki je tog dana puštena u pogon Hidroelektrana Jaruga, koja je bila druga najstarija na svijetu i prva u Europi, pa je Krešimirov grad prvi na svijetu dobio izmjeničnu električnu energiju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sve o genijalnom Nikoli Tesli</strong></p><p>Žarulja je zasvijetlila u 20 sati i 20 minuta, a ovaj važan trenutak u povijesti grada već se petu godinu obilježava manifestacijom Light is Life - Svjetlost je život. Ona će ove godine biti od 28. do 30. kolovoza s temom “Nikola Tesla drugi put u Šibeniku”.</p><p>Sve počinje točno u 20 sati i 20 minuta koncertom na plutajućoj bini, nastupima <strong>Nere Gojanović</strong>, <strong>Tee Slavice Bačić</strong> i <strong>Gordane Pavić</strong>, a na more će pod svjetlima izaći osam brodova Jedriličarskoga kluba Val. </p><p>- U Šibeniku će biti 12 instalacija i imamo prvi svjetleći spomenik Nikoli Tesli te još neka iznenađenja - kazao je Zoran Lučić Luce, koji najavljuje najspektakularniji vatromet i igru svjetla dosad, unatoč ovogodišnjem smanjenom budžetu.</p><p>- Važan je to datum u hrvatskoj povijesti, prvi smo grad u svijetu koji je dobio sustav proizvodnje i primjene izmjenične struje. Manifestacija je skromna i organizirana prema epidemiološkim mjerama. U rujnu nam dolazi francuska televizija, koja će napraviti reportažu o Tesli i njegovu djelovanju u Šibeniku, rekao je direktor turističke zajednice <strong>Dino Karađole</strong>.</p><p>Organizatori festivala iskoristili su dobrobiti digitalizacije, pa će Šibenčani i njihovi gosti sve informacije o lokacijama na kojima će se održavati manifestacija, moći dobiti preko QR koda. Na plakatima s Nikolom Teslom, koji najavljuju festival, bit će kod koji će im, ako ga skeniraju mobitelima, pokazati plan grada i lokacije s uputama kako da dođu i pogledaju svjetlosni spektakl izbliza.</p><p>Iako organizatori priželjkuju što više posjetitelja, šibenski dogradonačelnik <strong>Paško Rakić</strong> još jednom je pozvao sugrađane i sve goste da budu oprezni.</p><p>- Napominjem da je sve organizirano prema epidemiološkim mjerama. Zato vas molimo da pazite na sebe i budete odgovorni – zaključio je Rakić.</p>