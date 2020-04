Nikolić priznala: 'Voljela bih da smo Rasta i ja ostali u braku...'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Cajka je zbog dijete završila u bolnici, odmah je zvala bivšeg

Folk pjevačica Ana Nikolić (41) prije dvije godine razvela se od bivšeg supruga Stefana Đurića Raste (31). O razvodu nije puno govorila, a o tome koliko je patila progovorila je tek sada. Gostovala je u emisiji 'Premijera - Vikend specijal' voditelja Ognjena Nestorovića gdje je priznala kako joj je žao što ona i Rasta nisu ostali u braku.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Ispričala je kako je njih spojio glazbeni album. U jednom periodu nije joj išlo za rukom u karijeri, a onda se 'stvorio' Rasta.

- Meni nešto nije išlo prije albuma i onda su mi predložili Rastu, a ja sam čula 'Rista'. Otišla sam u studio i puštali su mi melodije, a jedna od njih bila je i ona pjesme 'Labilna'. Ja sam tu pjesmu otpjevala, a bila je u muškom rodu. Naježila sam se i Rasta mi je rekao: 'Ova pjesma je bila planirana za mene, ali ja ti je poklanjam'. I poklonio mi je - ispričala je Nikolić o počecima njihove veze.

Foto: youtube/screenshot, instagram/neymar

Taj glazbeni album donio im je prijateljstvo, a potom ljubav.

- Mi smo se u početku družili, sve se izdešavalo spontano. U početku smo stvarno bili suradnici, on je bio jedina osoba čiji sam tekst otpjevala. Poslije smo bili prijatelji, a meni je u životu bilo važno da kad mi se dogodi ljubav, da se ostvarim kao majka. I to prije svega s osobom koja mi je prijatelj - dodala je Ana.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

- Ja bih voljela da smo ostali u braku, ali sada smo prijatelji. Zahvalni smo što se naša ljubav dogodila jer nam je donijela kći Taru - zaključila je pjevačica.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Srpski mediji pišu kako je ranije jednom prilikom priznala da ju je razvod od Raste slomio, jer je vjerovala kako će zauvijek biti zajedno.

- Ta moja ljubav nije ispala kako sam zamislila. To me slomilo, trebalo mi je puno vremena da se vratim sebi, da prijeđem preko nekih stvari i krenem dalje, ali to su sve iskušenja. Ja sam se samoj sebi dokazala kao borac i pobjednik - rekla je Nikolić.

