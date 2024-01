Nikolina bila u 'Savršenom', sad ljubav traži u 'Braku na prvu': 7 godina nisam bila zaljubljena...

Kuharica i food bloggerica, trenerica fitnessa, instruktorica joge, bavi se fotografijom - sve je to Nikolina Dianežević, svestrana Velikogoričanka koju su gledatelji upoznali u RTL-ovim showovima 'Tri, dva, jedan - peci!' i 'Gospodin Savršeni', a sada traži ljubav u četvrtoj sezoni 'Braka na prvu'!

- Moje prvo iskustvo pred kamerama bilo je u showu 'Tri, dva, jedan - peci', a još mi je bilo stresnije od tog što sam morala nešto i kuhati! Šalu na stranu, bilo je to jedno od najboljih iskustava u mom životu - radila sam ono što volim s kolegama natjecateljima koji vole provoditi vrijeme u kuhinji podjednako kao i ja, a stekla sam i neka prijateljstva koja traju do današnjeg dana - kaže Nikolina koja je u showu stigla do finala.

Poslije je radila u jednom zagrebačkom restoranu te kasnije kao chef na luksuznim katamaranima kuhajući za goste iz cijelog svijeta.

Kad je riječ o 'Gospodinu Savršenom', također kaže da joj je to jedno pozitivno iskustvo ponajprije zato što voli izazove i avanture. Usto, obožava putovanja, motore i ne boji se nepoznatog.

- Motori su moja strast i ljubav odmalena. Slobodno vrijeme najradije provodim u svojoj 'meditaciji u pokretu', kako od milja nazivam vožnju motorom. Mogu sjesti na motor i uputiti se u nepoznatom smjeru i samo istraživati i biti prisutna u trenutku, na sve ostalo tad je stisnuta pauza u mojoj glavi i moja duša uživa u resetiranju. Osim motora i putovanja, posljednji hobi u koji sam se dala je planinarenje, zaljubila sam se u planine! Kad sam vani, istražujem svijet, prirodu, pomičem vlastite granice ili uživam u prekrasnim prizorima oko sebe, jednostavno sam sretna, spokojna i ispunjena - objašnjava Nikolina te dodaje kako bi se ipak mogla smiriti na jednome mjestu.

- Nije mi toliko bitno o kojem bi mjestu na svijetu bila riječ dokle god bih pokraj sebe imala divnog partnera otvorenog duha koji gaji podjednaku znatiželju prema životu oko sebe te me voli i poštuje - kaže 34-godišnjakinja te dodaje da odnedavno jako voli otići u Sloveniju, ali uvijek se rado vraća Tajlandu i Baliju.

- Slovenija nudi fantastične prizore za svakog planinara, zaljubila sam se u tu malu i predivnu zemlju koja ima najdivniju prirodu. Od egzotičnijih destinacija uvijek se rado vraćam Tajlandu i Baliju, gdje bih voljela pohađati još pokoju edukaciju iz joge i plant-based kuhinje. U Tajlandu se osjećam kao najbolja verzija sebe, a Bali također ima posebno mjesto u mom srcu jer sam ondje završila edukaciju za učitelja joge, ali i 'zapela' nakon dva otkazana leta prije dvije godine, kad je izbila korona.

Nikolina otkriva kako već sedam godina nije bila zaljubljena, no ne gubi nadu da će se to dogoditi upravo u 'Braku na prvu' jer, kako kaže, život zna biti pun iznenađenja.

- Jedino se želim prepustiti novoj avanturi otvorena srca, ponajviše za nova prijateljstva. Voljela bih za sebe vjerovati da sam tip osobe koju kad je netko pita 'zašto?' ja odgovaram - 'zašto ne?' Naravno, ako se to ne kosi s mojim moralnim svjetonazorima - dodaje Nikolina i otkriva što si želi u budućnosti:

- S obzirom na moju vrckastu prirodu, ponekad mi je teško pronaći mir i balans. To je ono što si želim u privatnom, ali i poslovnom životu. Mir, ljubav, divnog partnera s kojim će biti lakše ploviti kroz ovu avanturu zvanu život. Želim si i još puno isprobanih recepata, a jednog dana se nadam da ću, osim profesionalno, kuhati i za svoju malu obitelj.