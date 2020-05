Nikolina i Barbara gledateljima: Sram vas bilo, pošteno radimo!

Konobarica Nikolina Tutić (31) iz Svete Nedelje početkom tjedna otkrila je kako se vratila na posao u kafić u zagrebačkom naselju Lučko koji je neko vrijeme bio zatvoren zbog pandemije korona virusa. Osim toga, 'bacila' se i na pranje automobila. Na društvenim mrežama podijelila je sa svojim pratiteljima fotografije i video kako pere BMW. No, naišla je na kritike zbog toga.

- Dobar tatin auto. Radije za to zaradi pa se hvali, ovako se može svatko naslikavati i hvaliti se tuđim - pisali su joj. Iako su joj u obranu stali neki od pratitelja, Nikolina se sada oglasila i sama.

Na Instagramu je napisala poruku upućenu svima onima koji joj ostavljaju takve komentare, naročito na račun njezina posla.

- Kad netko želi vidjeti nešto ružo na tebi, naći će već nešto. Onaj tko želi vidjeti nešto lijepo, naći će i on. Nije do tebe, do onog je tko te gleda. Oči zavisti, zlobe i mržnje vide jedno, oči ljubavi i dobrote sasvim nešto drugo. Volim svoj posao - napisala je Nikolina.

Iako nema naviku odgovarati pratiteljima, a nedavno je i sama priznala kako se na zlobne komentare ne osvrće i ne dotiču je, Nikolinu je pogodilo što si ljudi uzimaju za pravo komentirati njezin posao.

No, ona nije jedina. Poruku 'hejterima' napisala je na društvenim mrežama i njezina kolegica iz 'Gospodina Savršenog' Barbara Mucić (22). Barbara trenutačno radi u jednom splitskom kafiću, iako je prije natjecanja u showu radila u noćnom klubu koji se nalazi na plaži u Splitu. Radila je i po zagrebačkim klubovima, a društvene mreže joj vrve fotografijama na kojima toči alkoholna pića.

Ona je poruku uputila svima onima koji kažu kako je sramotno raditi kao konobar. Tvrdi kako se mnogi upliću u njezin život i govore o poslu koji obavlja.

- Zašto ste onda kukali ovih dva mjeseca kako jedva čekate popiti kavu i družiti se u kafićima? Tko bi vam skuhao kavu da nema nas konobara? Ne morate brinuti što ja radim, ja barem pošteno zarađujem. Može vas biti sram, vidi se da narod nema pametnijeg posla od komentiranja tuđeg života - napisala je između ostalog u objavi.

Njihovi pratitelji podržali su ih, naročito Barbaru.

- Samo ti radi, to je dokaz da si vrijedna. Svaka ti je na mjestu - pisali su joj.