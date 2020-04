Nikolina 'mijenja ploču': Brižan je Adam, ne tražim mu mane...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Adam o Nikolini: 'Njoj je ovo bilo potrebno samo za slavu'

Nikolina Tutić (31) i Adam Kromer (33) u showu 'Brak na prvu' su par koji je od početka davao male nade za uspjeh. Pružili su si brojne prilike, ali Nikolina uporno tvrdi kako se ona s njim ne vidi. U početku showa se odmah izjasnila kako joj Adam nije privlačan.

- Smatram da izgled na prvi pogled može privući, ali kad upoznaš osobu, važnije su njegove osobine nego izgled - rekla je Nikolina za RTL TV. Na zajedničkoj večeri svih kandidata rekla je Adamu kako on nije netko koga bi primijetila vani. Čini se kako je sada promijenila mišljenje pa osim fizičkog izgleda pažnju obraća i na osobine.

Bitno joj je da muškarac ima dobrote u sebi, da joj je podrška i da je šarmantan. Kod Adama joj se, tvrdi, sviđa što je brižan, što uvijek želi pomoći i što ima sportski duh.

- Njegove mane nisam tražila pa ne bih znala ima li ih - dodala je Nikolina.

Osim toga, kod Adama joj se u showu svidjelo što zna kuhati, a to mu je naglasila kada je priznala kako se ona u kuhinji baš i ne snalazi. Međutim, priznaje kako bi partneru kako bi se iskazala kao vrsna kuharica ispekla roštilj uz koju čašu vina.

- Romantična sam za onoga tko se potrudi oko mene - nadovezala se. Smatra kako muškarci kod nje vole što je iskrena, duhovita, lijepa i što uvijek govori ono što misli.

Nikolina se okušala i u showu 'Gospodin savršeni', gdje se borila za srce Mije Matića (27). Na pitanje ljubi li se bolje on ili Adam, Nikolina nije željela odgovoriti, već je rekla kako će to zadržati za sebe. S Mijom joj nije uspjelo, a izašla je iz showa tik pred finale.

Trzavice s Adamom prisutne su tijekom čitave emisije, a nedavno su 'pale' i suze. Nikolina je Adamu priznala kako je često nepromišljena te joj je jezik brži od pameti. Međutim, često napominje kako u Adamu vidi samo prijatelja i da on nije tip muškarca s kojom se ona u budućnosti vidi.

- Ili govori ne znam, ili ne želim, ili ne mogu se otvoriti ili nemoj me to pitati. Jednostavno, stvarno ne znam na koji način to pokušati - rekao je Adam o svom odnosu s Nikolinom, a njega su gledatelji showa povezali s drugom kandidatkinjom showa, Gordanom Marelli (38) koju je tim stručnjaka za brak spojio s Dejanom Vukobratovićem (39). Pišu kako su ih 'izdale' fotografije na društvenim mrežama.

