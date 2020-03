Nikolina neće štedjeti Hakiju: Optužit će farmera da laže...

Farmeri ovog tjedna ponovno imaju težak zadatak - od dvije preostale, na farmi mogu ostaviti samo jednu kandidatkinju. U večerašnjoj epizodi 'Ljubav je na selu', Josip će morati odlučiti koju će curu poslati kući, Teu ili Gabi, dok će Valter također biti na mukama jer i njega očekuje isto.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Hakija će imati opasne razgovore s Nikolinom, a ona ga neće štedjeti pa će mu i reći da laže. Marijana će mu pak otkriti svoje prave osjećaje koje prema njemu gaji. Farmer Dušan će učiniti sve kako bi se Gorana u njega zaljubila.

Foto: RTL

Marijana je nedavno priznala kako bi voljela da joj Hakija jednog dana bude suprug. Djevojke se opako bore za Hakiju, koji ih je nedavno počastio tulumom.

- Napravio sam to da vidim koliko su kreativne - otkrio je farmer. No, ukrase koje je kupio cure su proglasile dječjim, a Nikolina je komentirala Marijanino ponašanje budući je ona odmah krenula uređivati sobu.

- Marijana se, naravno, popela u štiklama na kauč da može svoje dupe pokazati Hakiji. Mora pokazati da je prava mačka, napredna u svemu, spretna, popularna mačka, more sve, da dokaže da je stvorena za Hakiju. Meni je to presmiješno - rekla je Nikolina te dodala da to rade samo očajnici.

POGLEDAJTE VIDEO: