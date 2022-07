Nikolina o roditeljima: 'Željeli su da se osiguram, bili su starog kova. Nije im se svidio izbor'

Bivša voditeljica Nikolina Ristović Ex Pišek (46) zadnjih nekoliko tjedana dana trpi rigorozne optužbe svekra Viktora Ristovića poznatijeg kao Miša Grof, a sukobu se nikako ne nadzire kraj.

Voditeljica je prije smrti supruga Vidoja Ristovića za 24sata govorila o roditeljima te je otkrila da je na početku nisu podržavali u odluci da se bavi javnim poslom. Nada i Ivan su, naime, starog kova, i nadali su se da će im kćer biti dobro osigurana.

- Roditeljima je trebalo dosta dugo da shvate što ja to uopće radim. Tek kasnije su shvatili... Oni su roditelji starog kova. Željeli su da budem osigurana, što to znači... Da budem zdravstveno osigurana, da mi to plati poslodavac, a ne sama da uplaćujem, koncept im baš nije bio jasan. Bilo im je neshvatljivo što znači 'samozaposlena'. Da isto tako imam redovna primanja, stabilnu plaću - ispričala nam je svojedobno Nikolina, kojoj je prošle godine preminuo otac.

- Nisu bili sretni zbog izbora. Bili bi nekad najsretniji da radim na sudu ili tako nešto... (smijeh) To nije baš bilo tako. Kasnije su mi puno pomagali, pogotovo oko kćerke, koju sam dobila sa 21, kad sam studirala na fakultetu. Bila sam samohrana majka - rekla nam je Nikolina.

Miša Grof optužio je snahu da je bila rastrošna te je zahtijevala luksuzan način života i putovanja. Istaknuo je i da Nikolina stoji iza pljačke apartmana u Kaštel Starom, koja se dogodila prije dvije godine. Uz to, optužio ju je i da je preotela Vidoja glumici Katarini Radivojević (43), s kojom je pokojni povjesničar umjetnosti ranije bio u ljubavnoj vezi.

Nikolinin odvjetnik Silvije Hraste potvrdio je da je protiv Miše Grofa podignuta kaznena optužnica za nasilje u obitelji.

