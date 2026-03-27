IMOVINSKI SPOR

Nikolina Pišek i svekar Miša Grof nagodit će se izvan suda?

Piše Anamarija Burazer,
Zagreb: Nikolina Pišek u šetnji gradom | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Posljednjih dana regijom je odjeknula vijest da su se televizijska voditeljica i njezin svekar pomirili

Nikolina Pišek i njezin svekar Miša Grof u posljednje su se vrijeme u više navrata sastajali na kavi, i u Zagrebu i u Beogradu, piše Slobodna Dalmacija, što je dodatno potaknulo nagađanja o mogućem pomirenju. Iako je njihov odnos godinama bio obilježen napetostima, ključ problema i dalje je neriješen sudski spor oko vile u Zagrebu.

Riječ je o imovini koja je postala predmet prijepora nakon smrti Nikolina supruga Vidoja Ristovića, sina Miše Grofa. Upravo pitanje vlasništva i prava na nekretninu dovelo je do pravne bitke između snahe i svekra.

Spor traje već nekoliko godina, a kako tvrde upućeni, do dogovora dosad nije došlo ponajviše zbog neslaganja oko podjele imovine i međusobnog nepovjerenja koje se s vremenom produbljivalo. Ipak, čini se da su obje strane u međuvremenu ublažile stavove. Nikolina ne odgovara na pozive, no prema upućenim izvorima, ne želi kontaktirati s medijima jer ovu privatnu situaciju želi riješiti u miru.

Sudski postupak i dalje je u tijeku, no sve su glasnije informacije da postoji realna mogućnost da se cijeli slučaj riješi izvan suda. Podsjetimo, posljednjih dana regijom je odjeknula vijest da su se Pišek i Grof pomirili, no nema službenih potvrda o takvim informacijama. 

